17億美元勁球頭獎登場 平安夜或誕生億萬富翁

洛杉磯訊
一些居民在2016年開出勁球頭獎的奇諾7-11便利店購買勁球彩券。（記者啟鉻／攝影）
一些居民在2016年開出勁球頭獎的奇諾7-11便利店購買勁球彩券。（記者啟鉻／攝影）

美聯社報導，勁球（Powerball）24日（平安夜）晚開獎，頭獎17億美元吸引數百萬玩家摩拳擦掌，希望能在節日迎來改變一生的財運。這筆頭獎是在連續46期無人中獎後累積而成，是美國史上第四大彩券獎金。

報導稱，勁球彩券在45個州以及華盛頓特區、波多黎各和美屬維京群島有售，多數地區規定購買者須年滿18歲。彩券官員提醒，中獎彩券必須在購買的州兌領，阿拉巴馬州、阿拉斯加州夏威夷州、內華達州及猶他州並未售勁球彩券。

24日的17億美元頭獎，得主可選擇領取年金方式：即先獲得一次即時付款，之後29年每年領取一次，且每次金額增加5%；不過，多數得主會選擇一次性領取現金（本次為7億8130萬美元）。除頭獎，玩家仍可贏得其他獎項，例如上期開獎就有來自佛州、喬治亞州、伊利諾州等地的玩家各中100萬美元。頭獎之外的獎金，從幾美元到200萬美元不等。

不過，中頭獎機率極低，僅2億9220萬分之一。彩券官員表示，這是刻意設計的滾雪球機制，透過每周三次開獎累積巨額頭獎，吸引更多人購買。過去的中獎機率為1億7500萬分之一，自2015年起調高難度，創造天文數字般的巨額獎金。上一次有人贏得頭獎，是在9月6日，來自密蘇里州與德州的玩家共享17億8700萬美元，成為美國史上第二高頭獎。自2016年起，美國已有10多次彩券頭獎超過10億美元，其中最高紀錄為2022年的20億4000萬美元。

戴維森學院（Davidson College）數學教授查提爾（Tim Chartier）形容，中獎就像從高達19英里（約31公里）的鈔票堆中，挑出一張標記過的一美元鈔票。即使購買100張彩券，雖然理論上機率增加100倍，但仍幾乎不改變實際可能性。

儘管如此，節日的勁球彩券開獎仍讓玩家心懷期待，希望平安夜會誕生下一位億萬富翁。

