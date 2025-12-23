我的頻道

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

人與事／郭琳獲提名「年度教育者獎」 唯一華裔

記者啟鉻／奇諾岡報導
圖為奇諾谷學區中文俱樂部的部分成員，左一為創辦人郭琳老師。（郭琳提供）
加州奇諾岡市的艾亞拉高中（Ayala High School）教師郭琳（Lin Guo），從事中文教育多年。2025年初，她獲聖伯納汀諾縣加州教育者聯盟第10區「年度教育者獎」提名，也是唯一華裔。獲得提名，彰顯郭琳在校區與社區深耕超過十年的努力，得到學生、家長及學區的認可。郭琳說，內陸地區喜歡學習中文的人愈來愈多。

據了解，郭琳獲提名為2024-2025學年聖伯納汀諾縣第10區「年度教育家獎」候選人之一，以表彰她在高中擔任中文教師期間的傑出表現。該獎項屬「加州教育者聯盟」（California League of Educators）年度教育者評選計畫的一部分。

郭琳2013年開始在艾亞拉高中任教，負責中文與AP中文課程。十多年來，她的學生參加AP中文考試，平均通過率近100%，這樣的數字在任何學區都很亮眼。然而，她從不以分數作為唯一標準。郭琳說：「鼓勵學生學習中華文化，啟發學生在語言學習中發現人文，是她最大的快樂。讓學生不只學會語言，也能理解世界、尊重文化，這是一件非常有意義的事。」

在郭琳的課堂裡，中文不是課本裡的詞語，而是會呼吸、有溫度的文化。她說，會在課程中安排華人傳統春節包餃子、端午節包粽子、中秋賞月與書寫春聯，不僅教其他族裔學生認識文化，也幫助華裔學生重新找回與家庭記憶的連結。郭琳表示，許多學生在她的課堂第一次明白，語言不是單純知識，而是身分、歷史與情感的一部分。

除課室教學，郭琳還是校內中文與日文學生社團創辦人和顧問，她指導學生在校園與社區活動中表演舞獅、民俗舞蹈與傳統樂器，成為推動亞裔文化及中華文化能見度的重要力量。她還參與當地華人協會的寫作比賽指導，並多次受邀分享語言教學實務與教育趨勢。中文社團成員Joy Zhu說，她每次跟郭琳老師聊天，都像回到家，特別是在農曆新年。能有一位懂得華人傳統文化的老師，真的很感動。

郭琳說，她相信語言能拉近人與人的距離，也相信文化理解能讓世界變得更有包容力。在中文教育中，她讓學生理解一句話：學語言，不是變成另一個人，而是讓自己變得更完整。郭琳認為，多年後或許沒有人再記得AP考試的分數，但學生們會記得教室裡的中國紅燈籠、春聯墨香、舞獅鑼鼓聲，以及用耐心與熱情讓學生們學會驕傲與尊重的老師。

