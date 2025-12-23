諾羅病毒病例激增 集中洛杉磯、舊金山

我的頻道

編譯組／綜合報導
俗稱腸胃型流感的諾羅病毒會令感染者嘔吐和腹瀉，現時於加州及全美國的病例均呈激增現象。圖為病毒的放大形狀。（美國疾病防治中心）
具高度接觸性傳染的諾羅病毒（norovirus）病例正在加州快速蔓延，廢水中的病毒濃度及檢測陽性率均大幅上升，尤其是在洛杉磯和舊金山灣區。

諾羅病毒引起的疾病又被稱為「冬季嘔吐病」或腸胃型流感。洛杉磯縣衛生局報告稱，近期廢水中諾羅病毒濃度增加，顯示該疾病正在更廣泛傳播。患者除了嘔吐和腹瀉，常見症狀還包括噁心、胃痛、身體疼痛、頭痛和發燒。

官方消息稱，雖然諾羅病毒水平正在上升，但目前加州並非所有地區都出現嚴重的傳播。州衛生局指出，儘管廢水中的諾羅病毒含量增加，但病毒量於其他地方整體仍維持在低水平。

全國的病例數目亦告上升。根據美國疾病防治中心（CDC）數據，截至11月22日的星期末，全國諾羅病毒檢測陽性率為11.69%，較兩個月前的8.66%為高。在美國西部的檢測陽性率則更高，在上述同一周達到14.08%，高於先前的9.59%。

醫生警告說，新的亞型GII.17可導致本季更多人感染，有機會使該病毒感染病例比往年增加50%。

諾羅病毒主要在較冷的月份流行，通常是11月至翌年4月之間。患者會突然嘔吐和腹瀉，而爆發地點多為在郵輪上，或人群集中的生活環境如療養院、監獄及學校等。

所有年齡層的人都有可能感染此病毒而發病，但幼兒、年紀較大及免疫系統較弱的人風險最高，由嘔吐和腹瀉導致的脫水是首要關注點。目前未有治療諾羅病毒的藥物，脫水情況可以透過飲用白開水和其他液體補充水分，但不可飲用咖啡、茶及和酒精。

根據CDC數字，諾羅病毒是美國與食物中毒有關疾病的主要病原體，每年造成全國58%的食源性疾病感染。衛生專家表示，諾羅病毒感染是由一群易於傳播的病毒引起的，即使只有10個病毒顆粒也能使人患病。

大多數諾羅病毒爆發是由於感染者透過直接途徑，例如分享食物或共用餐具，將病毒傳給他人所引致；亦可透過食物、水或受污染的表層傳播而引發疫情。患者通常突然發病，在接觸了病毒後的12至48小時內出現症狀。大多數人會在一到三天內好轉並完全康復。

在冬季諾羅病毒發病高峰期，嚴格而頻密洗手是預防諾羅病毒的最佳方法，飯前應以肥皂和溫水洗手至少20秒；使用家居消毒劑擦拭物件表面也有幫助。

