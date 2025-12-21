長者學新語言讓「腦力翻滾」 有助延緩大腦衰老

研究顯示，能使用多種語言，有助於延緩大腦衰老。(取材自Unsplash @Robina Weermeijer)

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，根據11月發表於「自然衰老」（Nature Aging）期刊一項大型研究指出，能夠使用多種語言，有助延緩大腦衰老，且隨著掌握語言的數量增加，這種效果也隨之提升。

這項研究主要根據8萬7149名年齡介於51歲至90歲之間健康人群為研究對象，期刊作者寫道：「研究結果凸顯多語能力在促進更健康老化的過程中的關鍵作用。」研究人員也承認該研究的局限性，包括樣本僅來自27個歐洲國家，這些國家的語言與社會政治背景原檢就「相當多元」。

學者比亞利斯托克（Bialystok）表示，這項新研究「把所有線索都串連起來」。她說，「一生中能管理並使用兩種語言的人，最終大腦狀態會更好，也更具韌性。」她並未參與上述研究，但長期研究兒童和成人第二語言，包括雙語是否能延緩阿茲海默症 （Alzheimer）進展，或是否有助於多工處理問題解決能力等。

爾灣加大 「雙語、心智和大腦實驗室」（Bilingualism, Mind and Brain Lab）負責人，認知心理學家克羅爾（Judith Kroll），用「腦力運動」和「腦力翻滾」來形容大腦如何同時處理多種語言。她說，目前已有不少研究，致力探索老年人語言學習及其影響。「我認為，迄今為止的研究還不足以得出絕對結論。」她告訴美聯社，「但我們掌握的證據非常令人鼓舞，表明老年人不僅能學習新語言，還能從中受益。」

克羅爾認為，目前仍需更多研究，來釐清語言課程是否能幫助中年至老年人維持某些認知能力。她將該領域的研究現狀，與20世紀末期進行比較，當時主流觀點認為，讓嬰幼兒接觸兩種或更多語言，會在教育上造成劣勢，「而我們現在知道的，恰恰相反，」她說。