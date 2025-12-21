我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

長者學新語言讓「腦力翻滾」 有助延緩大腦衰老

編譯陳盈霖／綜合報導
研究顯示，能使用多種語言，有助於延緩大腦衰老。(取材自Unsplash @Robina Weermeijer)
研究顯示，能使用多種語言，有助於延緩大腦衰老。(取材自Unsplash @Robina Weermeijer)

洛杉磯KTLA 5電視台報導，根據11月發表於「自然衰老」（Nature Aging）期刊一項大型研究指出，能夠使用多種語言，有助延緩大腦衰老，且隨著掌握語言的數量增加，這種效果也隨之提升。

這項研究主要根據8萬7149名年齡介於51歲至90歲之間健康人群為研究對象，期刊作者寫道：「研究結果凸顯多語能力在促進更健康老化的過程中的關鍵作用。」研究人員也承認該研究的局限性，包括樣本僅來自27個歐洲國家，這些國家的語言與社會政治背景原檢就「相當多元」。

學者比亞利斯托克（Bialystok）表示，這項新研究「把所有線索都串連起來」。她說，「一生中能管理並使用兩種語言的人，最終大腦狀態會更好，也更具韌性。」她並未參與上述研究，但長期研究兒童和成人第二語言，包括雙語是否能延緩阿茲海默症（Alzheimer）進展，或是否有助於多工處理問題解決能力等。

爾灣加大「雙語、心智和大腦實驗室」（Bilingualism, Mind and Brain Lab）負責人，認知心理學家克羅爾（Judith Kroll），用「腦力運動」和「腦力翻滾」來形容大腦如何同時處理多種語言。她說，目前已有不少研究，致力探索老年人語言學習及其影響。「我認為，迄今為止的研究還不足以得出絕對結論。」她告訴美聯社，「但我們掌握的證據非常令人鼓舞，表明老年人不僅能學習新語言，還能從中受益。」

克羅爾認為，目前仍需更多研究，來釐清語言課程是否能幫助中年至老年人維持某些認知能力。她將該領域的研究現狀，與20世紀末期進行比較，當時主流觀點認為，讓嬰幼兒接觸兩種或更多語言，會在教育上造成劣勢，「而我們現在知道的，恰恰相反，」她說。

爾灣加大 阿茲海默症 洛杉磯

上一則

2026全美旅遊十大熱點 加州優勝美地、大蘇爾…3地入榜

下一則

台裔張約翰 「MIT 21點團隊」算牌寫傳奇

延伸閱讀

決定

決定
研究：音樂能強化藥效 幫助腦部治療

研究：音樂能強化藥效 幫助腦部治療
短影音恐危害大腦 醫：「短暫快樂」難以維持專注力

短影音恐危害大腦 醫：「短暫快樂」難以維持專注力
每日5至10分鐘就有用 長者放棄閱讀 形同放棄鍛鍊大腦

每日5至10分鐘就有用 長者放棄閱讀 形同放棄鍛鍊大腦
聖荷西1殯儀館 誤將亡者大腦當成「衣物」交給父親

聖荷西1殯儀館 誤將亡者大腦當成「衣物」交給父親
突然想不起同事名字、晚餐吃什麼 醫曝現代人新疾病「手機失智症」

突然想不起同事名字、晚餐吃什麼 醫曝現代人新疾病「手機失智症」

熱門新聞

這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48
99歲的葉容徽說起話來神采奕奕、笑聲爽朗。（記者趙健╱攝影）

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

2025-12-15 20:07

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡