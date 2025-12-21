我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

2026全美旅遊十大熱點 加州優勝美地、大蘇爾…3地入榜

編譯陳盈霖／綜合報導
優勝美地國家公園。（本報檔案照）
優勝美地國家公園。（本報檔案照）

旅遊媒體「旅行與旅遊世界」（Travel and Tour World）報導，北卡羅來納、科羅拉多、緬因和加州，因擁有迷人海灘、壯麗山脈及國家公園等多元化的旅遊魅力，成為2026年最受歡迎的美國旅遊州。其中，加州三處旅遊勝地，均入選2026年美國十大熱門旅遊目的地。

北卡羅來納州的外灘群島（Outer Banks），成為2026年美國十大熱門旅遊...
北卡羅來納州的外灘群島（Outer Banks），成為2026年美國十大熱門旅遊目的地冠軍。（外灘群島官網https://www.outerbanks.org/）

北卡羅來納州外灘群島（Outer Banks）、佛羅里達州西斯塔島（Siesta Key）海灘、加州優勝美地（Yosemite）國家公園與大蘇爾（Big Sur）、科羅拉多州洛磯山脈（Rocky Mountains），到緬因州亞凱迪亞國家公園（Acadia National Park）等，這些地方將海灘活動、戶外探險與自然美景完美結合，廣受旅客喜愛。

排名第一的外灘群島，因Netflix影集「外灘探秘」（Outer Banks）而聲名大噪。這是北卡羅來納州大西洋沿岸一系列屏障島，擁有絕美海灘，是戶外愛好者天堂，遊客可衝浪、划獨木舟，或單純沿著海岸悠閑散步。鄰近還有許多美味餐廳提供多樣海鮮，遊客能品嚐在地好風味。在Google Map上擁有超過2600則評論，4.8顆星評價，外灘群島也因其對永續性與社區投入備受肯定。

第二是西斯塔島。這座八哩長的島嶼以柔軟白沙、清澈的墨西哥灣海水與豐富的野生動物聞名。無論想在海灘放鬆心情，或在遠處觀賞海豚，西斯塔島都能替想要逃離喧囂、親近海洋的旅客提供一個寧靜如畫的環境。

科羅拉多州眾神花園（Garden of the Gods）與汽船泉（Steamboat Springs）排名第三、四。眾神花園是一處國家天然地標，以高聳的砂岩地形與壯麗景觀聞名。位於洛磯山脈汽船泉可說是冬季仙境，有世界級滑雪場與招牌「香檳粉」（Champagne Powder）雪質，吸引全球滑雪愛好者。

加州標誌性的優勝美地國家公園與大蘇爾，分別排名第五與第六。優勝美地全年深受旅客喜愛，冬季可享受雪鞋健行、越野滑雪、溜冰等活動，同時欣賞公園壯麗的自然景觀。擁有崎嶇壯麗海岸線的大蘇爾海岸，以陡峭懸崖、遼闊海景與隱密的海灘聞名，是熱愛大自然與尋求靜謐之旅遊客的天堂。該地區非常適合健行、露營，或單純欣賞太平洋海岸線狀觀之美。加州的紅木國家公園（Redwood National Park）排名第十。

其餘入選前十大熱門旅遊地，還有亞凱迪亞國家公園（排名第七）、洛磯山脈國家公園（第八名），佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach，第九名）等。

加州 北卡羅來納州 優勝美地

上一則

北美會計師協會講座 解析財稅新制

下一則

長者學新語言讓「腦力翻滾」 有助延緩大腦衰老

延伸閱讀

聖誕新年假期全美出遊估破紀錄 加州將有1660萬人出行

聖誕新年假期全美出遊估破紀錄 加州將有1660萬人出行
加州新國會選區劃分爭議 訴訟戰開打

加州新國會選區劃分爭議 訴訟戰開打
聖塔羅莎成灣區下一個零售重鎮？ 蒙哥馬利村吸引高端品牌進駐

聖塔羅莎成灣區下一個零售重鎮？ 蒙哥馬利村吸引高端品牌進駐
國家公園年票印川普肖像挨告 川普政府令DEI商品12/19前移除

國家公園年票印川普肖像挨告 川普政府令DEI商品12/19前移除
國家公園免費日明年新增川普生日 刪除金恩紀念日及六月節

國家公園免費日明年新增川普生日 刪除金恩紀念日及六月節
移除馬丁路德紀念日、六月節 新添川普生日免費入場國家公園

移除馬丁路德紀念日、六月節 新添川普生日免費入場國家公園

熱門新聞

這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48
99歲的葉容徽說起話來神采奕奕、笑聲爽朗。（記者趙健╱攝影）

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

2025-12-15 20:07

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡