2026全美旅遊十大熱點 加州優勝美地、大蘇爾…3地入榜

優勝美地國家公園。（本報檔案照）

旅遊媒體「旅行與旅遊世界」（Travel and Tour World）報導，北卡羅來納、科羅拉多、緬因和加州 ，因擁有迷人海灘、壯麗山脈及國家公園等多元化的旅遊魅力，成為2026年最受歡迎的美國旅遊州。其中，加州三處旅遊勝地，均入選2026年美國十大熱門旅遊目的地。

北卡羅來納州的外灘群島（Outer Banks），成為2026年美國十大熱門旅遊目的地冠軍。（外灘群島官網https://www.outerbanks.org/）

從北卡羅來納州 外灘群島（Outer Banks）、佛羅里達州西斯塔島（Siesta Key）海灘、加州優勝美地 （Yosemite）國家公園與大蘇爾（Big Sur）、科羅拉多州洛磯山脈（Rocky Mountains），到緬因州亞凱迪亞國家公園（Acadia National Park）等，這些地方將海灘活動、戶外探險與自然美景完美結合，廣受旅客喜愛。

排名第一的外灘群島，因Netflix影集「外灘探秘」（Outer Banks）而聲名大噪。這是北卡羅來納州大西洋沿岸一系列屏障島，擁有絕美海灘，是戶外愛好者天堂，遊客可衝浪、划獨木舟，或單純沿著海岸悠閑散步。鄰近還有許多美味餐廳提供多樣海鮮，遊客能品嚐在地好風味。在Google Map上擁有超過2600則評論，4.8顆星評價，外灘群島也因其對永續性與社區投入備受肯定。

第二是西斯塔島。這座八哩長的島嶼以柔軟白沙、清澈的墨西哥灣海水與豐富的野生動物聞名。無論想在海灘放鬆心情，或在遠處觀賞海豚，西斯塔島都能替想要逃離喧囂、親近海洋的旅客提供一個寧靜如畫的環境。

科羅拉多州眾神花園（Garden of the Gods）與汽船泉（Steamboat Springs）排名第三、四。眾神花園是一處國家天然地標，以高聳的砂岩地形與壯麗景觀聞名。位於洛磯山脈汽船泉可說是冬季仙境，有世界級滑雪場與招牌「香檳粉」（Champagne Powder）雪質，吸引全球滑雪愛好者。

加州標誌性的優勝美地國家公園與大蘇爾，分別排名第五與第六。優勝美地全年深受旅客喜愛，冬季可享受雪鞋健行、越野滑雪、溜冰等活動，同時欣賞公園壯麗的自然景觀。擁有崎嶇壯麗海岸線的大蘇爾海岸，以陡峭懸崖、遼闊海景與隱密的海灘聞名，是熱愛大自然與尋求靜謐之旅遊客的天堂。該地區非常適合健行、露營，或單純欣賞太平洋海岸線狀觀之美。加州的紅木國家公園（Redwood National Park）排名第十。

其餘入選前十大熱門旅遊地，還有亞凱迪亞國家公園（排名第七）、洛磯山脈國家公園（第八名），佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach，第九名）等。