打假神器 這款手機App掃一下名牌貨便知真偽

編譯組／綜合報導
Entrupy公司稱，該款App辨偽的鑑證準確率高達98.86%。（取自Entrupy公司網頁）
Entrupy公司稱，該款App辨偽的鑑證準確率高達98.86%。（取自Entrupy公司網頁）

製造和銷售冒牌產品已是一門興旺的生意，然而，人工智能AI）或會對此帶來打擊。一家總部位於紐約的AI公司就開發了一項技術，專門協助貨品供應商識別品牌產品的真偽，以建立顧客信心。這樣，亦將部分偽冒品的銷售利潤，還回到消費者的袋裡。

雖然像西洛杉磯的二手商店如Foreign Objects，能以五折、甚至七折的價錢出售如路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）等名牌產品，但許多二手名牌袋包的售價仍然高達數百、甚至數千美元。因此，許多人轉向偽冒貨品市場購買節日禮物，也就不足為奇了。

經濟合作暨發展組織（OECD）今年一項研究發現，光是2021年，冒牌貨在全球貿易額中，就占了約4670億美元。

Foreign Objects創始人迪切（Will Dietsche）表示：「這在目前是個大問題。名牌產品非常昂貴，許多名牌都在加價，因此現時對假貨的需求，比以往任何時候都要大。」

迪切指出，對於缺乏訓練或經驗的人來說，很難分辨品牌袋包的真偽。正因如此，他使用了AI技術來助識別貨品，確定不是假貨才把產品上架。

他說，俗話說「魔鬼在細節中」，所以你必須仔細查看每一個極細微之處。

來自紐約的AI公司Entrupy公司專門提供產品驗證技術，協助企業和機構識別產品的真偽，從而保護他們的供應鏈和保障庫存安全，建立顧客對他們的信任。

該公司開發了一款智能手機應用程序式，利用AI技術來鑑定奢侈品、運動鞋和服裝的品牌真偽。迪切用iPhone拍攝愛馬仕（Hermes）品牌袋包「每一寸」部位的照片，再把照片上傳到應用程式，來確認該袋包是否正品。

迪切說：「這技術能找出任何細微的瑕疵，因為今天的偽品實在太像真了。」

Entrupy公司執行長斯里尼瓦桑（Vidyuth Srinivasan）表示，用戶拍攝的所有照片都會上傳到雲端，雲端會使用演算法去訓練AI，用以判斷真偽。

他說，用戶通常會立即收到「是的，這是正品」（ yes, this is authentic） 的回覆，就意味著我們已經認證了對該產品。

他還補充說，大多數假冒品都含有害化學物質，帶來健康風險，亦令顧客損失金錢。

Entrupy公司聲稱其鑑證準確率高達98.86%。目前，該公司尚未直接把技術供應予消費者使用，只服務貨品供應者，全國數千家零售商可以使用這項技術為顧客鑑定商品真偽。

