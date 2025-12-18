起亞、現代防盜缺失 須賠900萬元並維修

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
起亞和現代汽車與包括加州在內的多州達成協議，將支付賠償金給汽車被盜車主。（美聯社）
起亞和現代汽車與包括加州在內的多州達成協議，將支付賠償金給汽車被盜車主。（美聯社）

由於起亞（Kia）和現代（Hyundai）汽車製造商未能在其汽車上安裝常見防盜裝置，引起一些TikTok影片展示教人如何偷車的案件。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，被盜汽車車主有權獲得賠償。根據與包括邦塔在內的多位州檢察長達成的和解協議，起亞和現代汽車製造商必須支付約900萬美元賠償金。

美聯社報導，根據協議，起亞和現代汽車必須為所有符合資格的汽車提供免費維修，費用總額可能超過5億美元。此外，兩家公司還必須為未來在美國銷售的所有汽車配備一項名為「引擎防盜鎖」（engine immobilizer）的裝置，並向車輛被盜車主支付最高共450萬美元的賠償金。符合維修條件的汽車生產年份為2011年到2022年，估計全美約900萬輛。

2021年，發布在TikTok和其他社群媒體上的影片透露，僅用一把螺絲起子和一根USB線就能偷走起亞和現代汽車。明尼亞波利斯報告稱，從2021年到2022年，當地起亞和現代汽車失竊率飆增了836%；在加州，2023年汽車失竊案數量接近20萬3000起，被盜數量最多的前三款車型是起亞Optima、現代Sonata和現代Elantra。

明尼蘇達州檢察長艾利森（Keith Ellison）表示，起亞和現代汽車在墨西哥和加拿大銷售的汽車均裝有引擎防盜鎖，但很少在美國銷售的汽車上安裝，以致造成許多盜竊、犯罪和死傷事故。

根據協議，起亞和現代汽車必須為客戶的點火汽缸（ignition cylinder）安裝鋅製套筒，以防竊賊撬開汽缸啟動汽車。符合資格的車主可在收到兩家公司通知之日起，於一年內前往授權經銷商進行維修，維修服務將於2026年初至2027年初之間提供。

起亞和現代汽車也分別發表聲明表示，這項協議是他們為幫助客戶採取的多項防盜措施之一。

起亞汽車在聲明中說：「起亞將積極與聯邦、州和地方各級執法人員合作，打擊汽車盜竊犯罪及其背後的社群媒體煽動行為，我們將繼續盡全力維護車輛安全。」

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）在新聞稿中表示，他已聯同其他34個州的檢察長，與起亞和現代汽車簽署和解協議，當中指控上述兩家公司「銷售了數百萬輛存在著重大安全缺失的汽車，包括車內缺少達至業界標準的防盜技術」。

加州 社群媒體 TikTok

