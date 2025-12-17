房價下跌買家趁機進場 成交量攀升至3年新高

加州房價下滑，民眾趁機買房，推動了房市。（示意圖取自Pexels）

加州 房地產經紀人協會（California Association of Realtors，CAR）16日表示，買家趁著房價 下滑進場，推動加州房屋銷量攀升至三年來最高水準。

根據城市新聞社（CNS）報導，11月已完成交易的獨棟房屋交易量，較10月成長1.9%，比去年同期增長2.6%，創2022年9月以來的新高。

CAR主席、南加州房產中間人（broker）、經紀人Tamara Suminski表示，加州房屋銷量達到三年多來的最高水準，是房市持續復甦，鼓舞人心的跡象。雖然銷售成長仍然緩慢，但上升趨勢顯示市場正逐步累積動能，這對買家、賣家以及房地產專業人士而言，都是好消息。

CAR公布的全州銷售數據，採用季節性調整後的年化率（seasonally adjusted annualized rate），即排除季節性波動（例如夏季冰淇淋銷量高）的數字，以便更清晰看到真實的增長趨勢。

11月各地區的實際銷售數據則未經季節調整，因此不能完全呈現整體銷量的成長情況。洛杉磯 縣11月銷量比前一個月減少27.6%，年比減少5.4%；洛杉磯都會區銷量則比前一個月減少23.5%，比去年同期減少2.7%。橙縣11月銷量較10月下降21.9%，較去年同期減少3%。

與此同時，加州房價已連續第三個月下滑。11月全州已完成交易的獨棟住宅成交中位價較上月下跌3.9%，至85萬2680美元，與去年同期持平。

11月，洛杉磯縣的房價中位數下滑1.9%，至94萬2610美元，仍較一年前高0.6%；洛杉磯都會區的中位價月減2.6%，降至82萬3000美元，比去年同期增加0.1%。

橙縣房價則小幅上揚，11月中位價月增0.6%，至140萬美元，較去年同期上漲1.8%。

11月加州房價中位數最高的縣為聖馬刁縣（San Mateo），達200萬美元；最低則為拉森縣（Lassen），為18萬5000美元。

CAR資深副總裁兼首席經濟學家Jordan Levine表示：「預測2026年房貸利率將持續下降，但降幅可能不會太大。隨著聯準會釋出對降息更為審慎訊號，加上近期經濟放緩的跡象，未來12個月加州房屋銷量與價格預料將呈現溫和的成長。」