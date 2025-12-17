我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

房價下跌買家趁機進場 成交量攀升至3年新高

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州房價下滑，民眾趁機買房，推動了房市。（示意圖取自Pexels）
加州房價下滑，民眾趁機買房，推動了房市。（示意圖取自Pexels）

加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors，CAR）16日表示，買家趁著房價下滑進場，推動加州房屋銷量攀升至三年來最高水準。

根據城市新聞社（CNS）報導，11月已完成交易的獨棟房屋交易量，較10月成長1.9%，比去年同期增長2.6%，創2022年9月以來的新高。

CAR主席、南加州房產中間人（broker）、經紀人Tamara Suminski表示，加州房屋銷量達到三年多來的最高水準，是房市持續復甦，鼓舞人心的跡象。雖然銷售成長仍然緩慢，但上升趨勢顯示市場正逐步累積動能，這對買家、賣家以及房地產專業人士而言，都是好消息。

CAR公布的全州銷售數據，採用季節性調整後的年化率（seasonally adjusted annualized rate），即排除季節性波動（例如夏季冰淇淋銷量高）的數字，以便更清晰看到真實的增長趨勢。

11月各地區的實際銷售數據則未經季節調整，因此不能完全呈現整體銷量的成長情況。洛杉磯縣11月銷量比前一個月減少27.6%，年比減少5.4%；洛杉磯都會區銷量則比前一個月減少23.5%，比去年同期減少2.7%。橙縣11月銷量較10月下降21.9%，較去年同期減少3%。

與此同時，加州房價已連續第三個月下滑。11月全州已完成交易的獨棟住宅成交中位價較上月下跌3.9%，至85萬2680美元，與去年同期持平。

11月，洛杉磯縣的房價中位數下滑1.9%，至94萬2610美元，仍較一年前高0.6%；洛杉磯都會區的中位價月減2.6%，降至82萬3000美元，比去年同期增加0.1%。

橙縣房價則小幅上揚，11月中位價月增0.6%，至140萬美元，較去年同期上漲1.8%。

11月加州房價中位數最高的縣為聖馬刁縣（San Mateo），達200萬美元；最低則為拉森縣（Lassen），為18萬5000美元。

CAR資深副總裁兼首席經濟學家Jordan Levine表示：「預測2026年房貸利率將持續下降，但降幅可能不會太大。隨著聯準會釋出對降息更為審慎訊號，加上近期經濟放緩的跡象，未來12個月加州房屋銷量與價格預料將呈現溫和的成長。」

加州 房價 洛杉磯

上一則

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

下一則

好康報您知／漢亞龍超市（H MART）

延伸閱讀

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一
洛杉磯這家日餐獲年度最佳餐廳 「難以言喻的魔力」

洛杉磯這家日餐獲年度最佳餐廳 「難以言喻的魔力」
不知道該怎麼罵 加州就業局花460萬元供著這些沒用東西

不知道該怎麼罵 加州就業局花460萬元供著這些沒用東西
加州好市多上架台灣鳳梨酥 Blackpink也愛吃

加州好市多上架台灣鳳梨酥 Blackpink也愛吃
加州自有品牌胰島素1月上市 每月只收55元

加州自有品牌胰島素1月上市 每月只收55元
聯邦政府提告Uber訂閱服務 加州加入

聯邦政府提告Uber訂閱服務 加州加入

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
門口醒目地張貼著關閉通知，違規事項涉及「蟲害感染」。（記者邵敏／攝影）

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

2025-12-11 20:26

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友