好萊塢驟逝名導羅伯雷納 是民主黨實踐家

驟逝名導羅伯雷納不僅是好萊塢傳奇人物，也是加州民主黨重要政治人物。圖為羅伯雷納2008年與喜萊莉‧柯林頓見面時留影。（美聯社）

著名導演羅伯雷納（Rob Reiner）日前驚傳身亡，美國民眾會永遠記得這位好萊塢傳奇人物，在加州 ，他還留下了超過其電影和電視作品的政治遺產。

CalMatters表示，羅伯雷納是一名長期活躍的民主黨 活動家、捐款人和籌款人，在加州同性婚姻合法化過程中扮演了重要角色。他也是加州幼兒早期發展計畫「頭五年」（First 5）背後的推手，同時擔任這項計畫的加州兒童與家庭委員會（California Children and Families Commission）主席至2006年。

前加州州長戴維斯（Gray Davis）接受CalMatters訪問時說：「羅伯不是一個只會動嘴皮子的人，他是個實踐家。很多人會出席記者發表一番精彩的演講，然後工作就結束了。但羅伯不同，他會打電話給你，問接下來他可以做什麼。」

羅伯雷納後來協助創辦美國平等權利基金會（American Foundation for Equal Rights），資助反對加州2008年禁止同性婚姻的8號提案（Proposition 8）的法律訴訟。2013年，8號提案遭到美國最高法院推翻。

曾任「頭五年」執行董事的派瑞（Kris Perry）是推翻8號提案的主要原告之一，她說：「在長達五年的時間裡，羅伯與蜜雪兒（Michele Singer Reiner，羅伯雷納之妻）始終支持著我們，同時讓我們明白，真正的領導人不僅要讓事情成為可能，同時會與人們並肩作戰。」

加州州長紐森（Gavin Newsom）也發出聲明說：「羅伯雷納的同理心從他的電影作品延伸到現實生活，他透過行善讓加州變得更美好。」

根據紐約時報報導，羅伯雷納夫婦一生捐贈了約270萬美元用於支持民主黨，其中包括10萬美元用於支持時任總統拜登 的連任競選。不過，羅伯雷納後來與演員喬治庫隆尼（George Clooney）一起呼籲拜登退選，表示「我們需要較年輕的人給對方迎頭痛擊」。

代表好萊塢地區的民主黨聯邦眾議員佛萊德曼（Laura Friedman）曾是一名電影和電視製作人，她表示，羅伯雷納的藝術反映出他的政治立場，對人友善、反對偏見，這點與川普截然不同。

佛萊德曼認為，川普「有一種獨特能力能分裂美國，激起人們的憤怒」，但羅伯雷納經常運用幽默來將人們團結起來，「這種方式既溫柔又充滿了愛」。