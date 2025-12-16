學者：網路分享照片 智慧手機定位 透露資訊比想像還多

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
臉書（Facebook）等平台會在照片公開放上平台前移除定位資訊，但並非所有平台都會這麼做，且該公司本身仍可存取相關資訊。(路透）
洛杉磯KTLA 5電視台報導，隨手拍照、分享照片，已成不少民眾的日常，然許多人可能沒意識到，照片所透露的訊息，「可能遠比你我想像得更多。」洛杉磯加大（UCLA）教授兼隱私專家斯里尼瓦桑（Ramesh Srinivasan）說︰「自從智慧型手機這隻特洛伊木馬進入我們生活後，隱私就已死亡。幾乎每次拍照，許多資料都會跟影像一起被記錄下來。」

智慧型手機會在每張照片嵌入定位資訊，這代表任何收到這張照片者，都有可能看到照片拍攝地點，如此一來恐暴露居住、工作或度假位置。斯里尼瓦桑說︰「我想大多人會在完全不知情的情況下，就分享定位與關於我們自己的訊息。」

一些社交平台，如臉書（Facebook）和Instagram等，會在照片公開放上平台前移除定位資訊，但並非所有平台都會這麼做。且即使這些資訊不會公開顯示，平台本身仍能存取。「當前駭客入侵、資訊隱私缺乏正成為新常態，因這些公司侵入我們隱私領域。」他說。

若想查看自己圖片內部存有的資訊，可將照片上傳到OnlineEXIFViewer.com。該網站會顯示手機型號、照片拍攝地點地圖，及其他中繼資料（metadata）等。

有些方式可停止分享這些資訊。民眾可完全關閉地位標記，但缺點是，要在自己的照片庫中尋找照片的話將更加困難。比較好的方式是，分享照片時再移除定位資訊。

若使用iPhone與三星手機，可在共享螢幕上方點選「選項」，關閉定位資料。Pixel使用者可下載名為Scrambled EXIF的應用程式自動移除資料。在Windows系統中，按右鍵點選照片，選擇「屬性」（Properties），再到「詳細資料」（Details）頁面，選擇「移除屬性及個人訊息」。Mac使用者開啟照片後，點選資訊圖示（i），進入GPS，點擊「移除定位資料」。

斯里尼瓦桑提醒，有些應用程式也會讀取這些定位資料，這就是為什麼手機會詢問︰「是否允許某個App完全存取你的照片庫，或只允許查看特定照片?」

洛杉磯加大 智慧型手機 三星

