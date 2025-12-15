車禍10年死逾4萬人 州府漠視

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
加州過去10年道路交通事故大增，造成近四萬人死亡，當局卻無所作為。圖為加州車管局局長高登（左）與州長紐森。（美聯社）
加州過去10年道路交通事故大增,造成近四萬人死亡,當局卻無所作為。圖為加州車管局局長高登(左)與州長紐森。(美聯社)

在今年加州參議會一場聽證會上，交通廳廳長塔瓦雷斯（Tony Tavares）出示了一張簡單的圖表，讓在場議員有些震驚。

這張圖表呈現了過去20年加州交通事故死亡人數趨勢。在2010年之前，加州交通事故死亡人數一直呈現下降趨勢，但此後不斷上升，增長率高達50%。

然而，沒有任何議員詢問有關於這張圖表的任何問題，也沒有人問塔瓦雷斯，他的部門對此採取了哪些措施。在接下來的三個小時裡，參議會交通委員會成員轉而討論道路沿線的遊民營區、燃油稅收入、身分證性別認同和2028年洛杉磯奧運會準備工作。

CalMatters指出，過去10年間，加州道路交通事故已造成近4萬人死亡、超過20萬人受傷。正如CalMatters今年的持續調查顯示，這些交通事故大多是由屢次酒駕、長期超速和有魯莽駕駛前科的駕駛人造成的。但年復一年，那些有權採取行動的官員卻無所作為，這種沉默令人錯愕。

CalMatters表示，加州酒駕法律在全美屬於最寬鬆的州之一，酒駕致死人數的成長速度是全國其他州的兩倍多。然而，一項目的在加強處罰酒駕的法案，其嚴格性卻在通過前最後一刻被大幅削弱。

在超速行駛方面，加州議會也無所作為。連續兩年，要求在車輛上安裝限速科技設備的法案均未能獲得通過。加州州長紐森（Gavin Newsom）去年就否決了一相關法案，這項法案要求車輛安裝能在駕駛人超速時發出警報的設備。

CalMatters表示，加州車管局（DMV）是紐森的管轄範圍，擁有很大權力來禁止危險駕駛上路。但車管局卻允許有嚴重危險駕駛紀錄的人繼續在道路上駕車，其中許多人最終都釀成慘劇。

2019年由紐森任命的車管局局長高登（Steve Gordon）對此事一直保持沉默，多次拒絕CalMatters提出的採訪要求。

CalMatters還指出，根據加州車管局數據，有關道路安全的法案即便最終在議會獲得通過，加州法官也大多置之不理。

