加州科學家血液新療法 拯救肉毒桿菌病嬰

編譯林思牧／綜合報導
嬰孩肉毒桿菌中毒的解藥BabyBIG。 (美聯社)
嬰孩肉毒桿菌中毒的解藥BabyBIG。 (美聯社)

一款嬰兒奶粉近來已在美國造成數十件嬰孩肉毒桿菌中毒（infant botulism），醫院用加州科學家以血液製成的罕見藥物拯救這些嬰兒。

美聯社報導，10月的某一天，35歲的巴貝拉（Tony Barbera）慌張得不知所措，他的兒子因肉毒桿菌中毒被緊急送往一家醫院，他對這種疾病幾乎一無所知，更遑論那種罕見且昂貴的治療方法──而正是這種治療方法挽救了他兒子的生命。

如今巴貝拉對BabyBIG感激不盡。BabyBIG是目前唯一能對抗受汙染的ByHeart嬰兒配方奶粉引起的、可能導致癱瘓甚至致命的疾病的解藥。「這真是太神奇了，」巴貝拉說道，他的兒子正在慢慢康復。

自8月以來，與ByHeart配方奶粉相關的肉毒桿菌中毒疫情已導致18個州的至少39名嬰兒患病。這場疫情也凸顯了由一小群科學家和其他志工捐贈的血漿製成的治療藥物的價值。「這簡直就像一個奇蹟，」洛杉磯兒童醫院的醫生維斯瓦納特（Vijay Viswanath）說。

在他的職業生涯中，他曾治療過多名肉毒桿菌中毒病兒，其中包括此次疫情中的一名病兒。「在發現 BabyBIG 之前，有些感染的嬰兒住院治療需要2至3個月，」維斯瓦納特說，而且他們最終能否康復也未可知。

BabyBIG 於 2003 年獲得許可，是人類肉毒桿菌免疫球蛋白的商品名。這是一種靜脈注射藥物，利用接種過肉毒桿菌疫苗的志願者的抗體，幫助那些自身無法抵抗這種疾病的嬰幼兒。

這種療法是已故的阿農醫師（Dr. Stephen Arnon）的傑作，他曾是加州公共衛生廳的科學家。1976年，阿農醫師及其同事發現了一種罕見的肉毒桿菌中毒，會影響1歲以下的嬰兒。此後他畢生致力於研究這種疾病的治療方法，長達45年。這種疾病的發生是由於嬰兒攝入了肉毒桿菌孢子，孢子在腸道內萌發並產生一種攻擊神經系統的危險毒素。

疫情 加州 洛杉磯

