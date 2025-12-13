加州電動車將開徵道路稅 按行駛里程收費

我的頻道

編譯組／綜合報導
加州稍早完成一項對電動車按哩程收稅的試驗。電動車示意圖。（美聯社）
Carscoops報導，加州正朝著2045年達成碳中和的目標邁進，電動車的大量普及是關鍵一步。然而，隨著汽油車逐漸退場，支撐道路維護費用的主要財源汽油稅也將同步縮水。

目前，加州約80%的道路維護經費仰賴汽油稅，每加侖汽油中約有61美分專款用於維修高速公路、快速道路與地方道路。但在電動車興起、汽油稅收入走向萎縮的情況下，州政府正積極尋求替代方案，其中之一就是對電動車駕駛課徵按行駛里程計費的道路稅。

加州稍早完成了一項道路稅試驗計畫，向電動車車主每行駛一哩收取2至4美分不等的費用。理論上，這能在不依賴化石燃料的前提下，維持道路維修所需的穩定收入。但推動過程並不容易。

首先，系統建置與運作成本可能相當可觀；其次，長途通勤者與住在偏鄉的駕駛族群，恐將承擔更高的費用。根據福斯新聞Fox 26，一名每天往返漢福（Hanford）與佛萊斯諾（Fresno）的通勤者，在新制度下每周可能需支付約11美元，若換算成月費或年費，對缺乏替代交通方式的人而言將是一筆不小的支出。

監管里程數的方式也引發隱私疑慮。部分提案建議由車主安裝可記錄行駛里程的追蹤裝置，但若要推行到全州所有電動車，不僅成本高昂，也可能引發民眾對個資外洩及監控的擔憂，尤其若資料由第三方管理或被用於稅務以外的用途。

加州納稅人協會的克萊恩（David Kline）指出，這項稅制背後的邏輯簡單明確：總得有人為道路買單，應該由使用道路的人來付費。但他也警告，若制度設計不當，可能會將負擔不成比例地轉嫁給特定族群，特別是那些不得不長途駕駛的人。

電動車 加州 個資外洩

