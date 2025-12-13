藉助AI 可隨時與聖誕老人通話、重現懷舊場景

AI研究實驗室Tavus開發的與聖誔老人網上聊天玩意，首15分鐘通話免費。（取自「與AI聖誕老人見面」的AI玩意網站 ）

今年要探訪聖誕老人將因高科技帶來了更多趣味。多款AI 創意技術或令人驚喜，包括能讓人重回舊式商場的拍照場景，又能讓小孩隨時隨地與聖誕老人聊天。

洛杉磯電視（KTLA）試以Google的Nano Banana圖像模型AI技術，創製了一張充滿懷舊氣息的聖誕老人與小孩一起的照片，看起來是在上世紀80年代的購物中心攝製的影像。過程是先到gemini.google.com網站，點擊「生成圖片」，上傳一張你小時候的照片，然後提出類似要求：「用舊式的購物中心裝飾、柔和的膠片顆粒感覺和褪色的節日色彩，重現一張我坐在聖誕老人腿上的懷舊商場照片。」效果逼真，讓人驚喜。

除了照片，若要進一步與聖誕老人對話，又有新玩意。

位於舊金山 的AI研究實驗室Tavus的創始人拉扎（Hassaan Raza）說：「這就像去購物中心和聖誕老人聊天一樣……但現在你可以隨時隨地面見聖誕老人，與他談話，不論你身在世界何處。」

Tavus開發了Meet AI Santa（與AI聖誕老人見面）功能，讓任何人都能與人工智能 的虛擬聖誕老人進行一對一對話，由調皮話題到美善話題，或是節日願望等，可以隨心而談，首15分鐘是完全免費。

拉札說：「去年我們的伺服器完全超負荷，預計今年也是一樣。」

拉扎指這項功能經嚴格控制，我們採用了企業級的安全防護措施，確保酷似真人的逼真聖誕老人運作在正軌上，其設計「適合所有年齡的人」。

如果想讓孩子容易地手到拿來，即可和聖誕老人聊天的話，則可使用由出品聖誔玩意物的家庭企業「聖誕先生」（Mr. Christmas）推出的實體玩具「聖誕老人的魔法電話」（Santa′s Magical Telephone）。只要連接WiFi，拿起玩具電話聽筒，再按下聖誕老人圖像按鈕，即可與聖誕老人連線通話。雖然電話有一個旋轉撥號盤，但那只是仿製舊式電話功能件，孩子們無須使用它。

這部電話還能記錄與聖誕老人談話的內容。每部原價100美元，現時有折扣優惠，售價包含了60分鐘的通話時間。