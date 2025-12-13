托Google Maps的福 加州無名小鎮福德谷躍旅遊熱點

過去鮮為知的福德谷（Valley Ford）有著不少19世紀建築，圖中的福德谷酒店（Valley Ford Hotel）就建於1864年。（福德谷旅館Facebook）。

加州 一個小鎮福德谷（Valley Ford）人口僅148人，最近意外地成了人氣旅遊熱點。小鎮人們相信，這是谷歌地圖（Google Maps）重新規畫建議的行車路線，從而導引遊客途經小鎮而帶來的驚喜。

福德谷鎮位於舊金山以北的蘇諾瑪縣（Sonoma County），雖然人口僅過百，亦名不經傳，但卻歷史內涵豐富，又為遊客提供多姿多彩的活動。

旅遊網站上這樣描述小鎮：「位於蘇諾瑪縣西部海岸線內陸綿延起伏的丘陵之中，福德谷小鎮熱情好客，美食與藝術精緻特色。」

當地居民莫雷達（Karen Bianchi-Moreda）是第四代酪農，於2008年創辦了乳酪生產業務，提供產品標榜有「廚師精製小吃、自家製烤餅、野餐食品，以及葡萄酒和啤酒」，而且可以「在舒適的酒吧一邊享用，一邊俯瞰奶酪熟成室」。這些描述吸引了眾多遊客和當地居民前來。

莫雷達指出，旅遊業令小鎮蓬勃起來，而當地居民之間互相光顧對方的生意，又促進了小鎮經濟發展。

前往博德加灣（Bodega Bay）的遊客經常途經這鎮，並且停下來欣賞其獨特又古雅的風采。

當地時裝精品店老闆丹尼爾森（Dani Danielsson）相信，是Google Maps把遊客引到了她的家鄉。

在過往，遊客通常會被引導穿過博德加（Bodega），那裡距離這個福德谷小鎮大約15分鐘車程。但現在不同了，丹尼爾森說現時的Google Maps總會引導遊客到福德鎮谷。當遊客經過這裡，會驚喜地發現這小鎮像顆隱藏的寶石。

福德谷以藝術聞名，又有許多建於19世紀的建築，至今依然屹立。

建於1864年的福德谷旅館（Valley Ford Hotel）由雷恩家族（Rein family）建造，至今仍為沿海旅客提供住宿。根據旅遊網站資訊，這旅館位於金門大橋以北一小時車程處，該帶地區以精緻餐飲和地道美食聞名。旅遊網站推介了福德谷起司及奶油店（Valley Ford Cheese & Creamery）、迪努奇義大利 餐廳（Dinucci's Italian Dinners）和埃斯特羅咖啡館（Estero Café）。

福德谷的葡萄酒產區風景優美，擁有多個農場和牧場，視野開闊，可以看到美麗的古老穀倉和大量的吃草牛群。

莫雷達說：「我覺得這裡獨一無二，我們希望我們的小鎮繁榮發展，我們歡迎來自外地的所有人。來吧，看看這個充滿活力和愛的小鎮，這裡是獨特的，確是一個饒有趣味的小鎮。」