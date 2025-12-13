我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

托Google Maps的福 加州無名小鎮福德谷躍旅遊熱點

編譯組／綜合報導
過去鮮為知的福德谷（Valley Ford）有著不少19世紀建築，圖中的福德谷酒店（Valley Ford Hotel）就建於1864年。（福德谷旅館Facebook）。
過去鮮為知的福德谷（Valley Ford）有著不少19世紀建築，圖中的福德谷酒店（Valley Ford Hotel）就建於1864年。（福德谷旅館Facebook）。

加州一個小鎮福德谷（Valley Ford）人口僅148人，最近意外地成了人氣旅遊熱點。小鎮人們相信，這是谷歌地圖（Google Maps）重新規畫建議的行車路線，從而導引遊客途經小鎮而帶來的驚喜。

福德谷鎮位於舊金山以北的蘇諾瑪縣（Sonoma County），雖然人口僅過百，亦名不經傳，但卻歷史內涵豐富，又為遊客提供多姿多彩的活動。

旅遊網站上這樣描述小鎮：「位於蘇諾瑪縣西部海岸線內陸綿延起伏的丘陵之中，福德谷小鎮熱情好客，美食與藝術精緻特色。」

當地居民莫雷達（Karen Bianchi-Moreda）是第四代酪農，於2008年創辦了乳酪生產業務，提供產品標榜有「廚師精製小吃、自家製烤餅、野餐食品，以及葡萄酒和啤酒」，而且可以「在舒適的酒吧一邊享用，一邊俯瞰奶酪熟成室」。這些描述吸引了眾多遊客和當地居民前來。

莫雷達指出，旅遊業令小鎮蓬勃起來，而當地居民之間互相光顧對方的生意，又促進了小鎮經濟發展。

前往博德加灣（Bodega Bay）的遊客經常途經這鎮，並且停下來欣賞其獨特又古雅的風采。

當地時裝精品店老闆丹尼爾森（Dani Danielsson）相信，是Google Maps把遊客引到了她的家鄉。

在過往，遊客通常會被引導穿過博德加（Bodega），那裡距離這個福德谷小鎮大約15分鐘車程。但現在不同了，丹尼爾森說現時的Google Maps總會引導遊客到福德鎮谷。當遊客經過這裡，會驚喜地發現這小鎮像顆隱藏的寶石。

福德谷以藝術聞名，又有許多建於19世紀的建築，至今依然屹立。

建於1864年的福德谷旅館（Valley Ford Hotel）由雷恩家族（Rein family）建造，至今仍為沿海旅客提供住宿。根據旅遊網站資訊，這旅館位於金門大橋以北一小時車程處，該帶地區以精緻餐飲和地道美食聞名。旅遊網站推介了福德谷起司及奶油店（Valley Ford Cheese & Creamery）、迪努奇義大利餐廳（Dinucci's Italian Dinners）和埃斯特羅咖啡館（Estero Café）。

福德谷的葡萄酒產區風景優美，擁有多個農場和牧場，視野開闊，可以看到美麗的古老穀倉和大量的吃草牛群。

莫雷達說：「我覺得這裡獨一無二，我們希望我們的小鎮繁榮發展，我們歡迎來自外地的所有人。來吧，看看這個充滿活力和愛的小鎮，這裡是獨特的，確是一個饒有趣味的小鎮。」

Google 義大利 加州

上一則

玩夏威夷旅遊 4熱門路線歡度聖誕

下一則

魚抽菸斗、蝦戴高頂帽…復古菜單藝術成集市時尚新寵

延伸閱讀

WTT總決賽╱「莎頭組合」晉級半決賽 中國鎖定女單4強

WTT總決賽╱「莎頭組合」晉級半決賽 中國鎖定女單4強
澳洲出資 Google將在巴紐鋪設3條海底電纜

澳洲出資 Google將在巴紐鋪設3條海底電纜
Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場
歐盟擬修訂外國投資審查 強調國防AI機敏領域「去風險」

歐盟擬修訂外國投資審查 強調國防AI機敏領域「去風險」
UCLA預測：經濟明年續疲軟 後期將改善

UCLA預測：經濟明年續疲軟 後期將改善
加州過渡幼兒園免費 但教師缺口大

加州過渡幼兒園免費 但教師缺口大

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控