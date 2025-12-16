2025治癒加州系列十之十（Healing California）

世報再度參與「治癒加州 」健康報導 獨家中文媒體夥伴

南加大 安那伯格新聞中心 (USC Annenberg Center for Health Journalism）策畫

世界日報今年再次受邀參與加州少數族裔媒體合作項目「治癒加州」（Healing California），是唯一一家華文媒體合作夥伴。該項目由南加大安那伯格健康新聞中心策劃，匯聚服務不同族裔社區的媒體，共同報導健康公平、社區福祉以及醫療系統中存在的系統性問題。

