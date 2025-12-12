UCLA預測：經濟明年續疲軟 後期將改善

洛杉磯加州大學的最新經濟預測指出，加州現正經歷的就業衰退將持續到2026年初，但於該年稍後逐步向好。（路透）

洛杉磯加州大學 安德森預測中心（UCLA Anderson Forecast）最新發表的美國經濟預測指出，美國及加州的經濟將在2026年初出現疲軟，2026年稍後及2027年將強勁反彈。加州現正經歷的就業衰退將持續到2026年初，主因是成本高企、就業成長乏力及受到移民遣返政策的早期影響。

該預測於本月發布，指出現時美國經濟正處於能「勉強應付」的時期，當中呈現分化趨勢：一方面人工智能 （AI）基礎設施大規模投資，以及高收入財富增長，這抵消了另一方面因關稅 、政策不確定性和勞動力市場疲軟而帶來的經濟虛弱。

加州的經濟分化更為嚴重。高科技產業蓬勃發展，但建築業、製造業和酒店業則出現就業衰退，情況預計持續到2026年初。

在全國方面，人工智能的投資發展帶來了經濟韌性。預料全國經濟增長雖然放緩，但因人工智能基礎設施的資本投資支出，經濟得到強力支撐。

2025年人工智能的相關投資金額預計已逾4050億美元，遠超原初估算的2500億美元，預計2026年將持續增加，此增長將因「大而美法案」的財政刺激措施得到強化。

不利因素方面，2025年因實施關稅而各行業出現疲軟。關稅令商品價格上升，亦預計推高通膨率至2026年初的高峰3.5%。

全美的就業成長現已大幅放緩，預計今年底，失業率只小幅上升至4.5%。

利率方面，長期利率預計將穩定在4.0%至4.4%附近。由於公共財政赤字高企及人工智能投資的大量借貸等結構性壓力，利率難以回復到疫情前的低點。

經濟增長方面，受到43天聯邦政府停擺影響，2025年末至2026年初，整體GDP成長將放緩，但預計2026年稍將顯著回升。

在加州，經濟的分化日益擴大，高生產力行業掩蓋了傳統產業的疲軟。人工智能、航空航太及先進製造業等行業持續擴張，這主要得益於加州在2025年初獲得近70%的美國風險投資資金；但建築業、非耐久貨品製造業、零售業及休閒旅館業則因聯邦支出削減、關稅、成本上升及驅逐移民政策，面臨巨大壓力。

加州正經歷著就業衰退。2025年首八個月出現就業崗位流失，這是自疫情以來的首次持續下滑；失業率連續19個月超過5.0%，預計就業衰退將持續到2026年初。

有關移民遣返措施的影響，預測指出，按歷史分析，遣返往往令美國本土出生且擁有合法身分的工人失業率上升，這是由於減少消費及相關職業受波及所致，這情況已在某些州出現。

房屋方面，儘管房價高，且在2024年12月和2025年1月野火之後需要新建住房，但由於遣返措施引致勞動力短缺、關稅驅動的投入成本增加，以及持續高企的融資成本，建屋持續淡靜。

儘管加州在2026年初面對挑戰，但預測顯示，情況將在2026年後期逐步改善。