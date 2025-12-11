我的頻道

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

加州和洛杉磯縣 名列全美最慷慨州和社區

編譯陳盈霖／綜合報導
2025年加州與洛杉磯因野火與多重危機，引發前所未有的捐款潮。(FoFuneMe臉書）
洛杉磯時報報導，在動盪不安、危機頻繁的2025年，特別是今年1月南加州發生的毀滅性山火，引發前所未有的捐款潮。根據GoFundMe分析，加州為全美「最慷慨」州（most generous state），加州人，特別是洛杉磯居民，是最常重複捐款給GoFundMe募款活動的群體。

GoFundMe在9日發布的年度捐助人報告（Year in Help）顯示，加州在全美被評選「最慷慨州」，洛縣則是「最慷慨社區」。評比標準為對GoFundMe慈善或群眾募資活動的重複捐款比例。除洛縣外，加州另外四個縣也入選全國前十名：馬林縣（Marin）第二；聖塔克魯茲（Santa Cruz）第八；范杜拉（Ventura）第九；聖塔芭芭拉（Santa Barbara）第十。

GoFundMe執行長卡多根（Tim Cadogan）説，「我們持續看到的情況是，當需求增加時，個人和非營利組織會更慷慨地回應。」「沒有人希望自己的社區遭遇這些事，但令人欣慰的是，每當事情發生，人們真的會站出來。我們在這裡已經看到了..當困難降臨，人們會挺身而出，這真的令人有希望。」

報告指出，今年加州平均每五戶家庭中，就有一戶曾向GoFundMe捐款，洛縣則有近100萬居民參與捐款。加州這一年「前所未有」的捐款潮，從2025年開年後即開始，當時因多場野火席捲洛縣，摧毀寶馬山（Pacific Palisades）與艾塔迪那（Altadena）社區。

野火發生後第三天，大量來自全球的捐款湧入GoFundMe，1月10日成為該平台全年「最慷慨的一天」。其2025年野火救援基金也成為平台史上前15名最成功的募款項目之一，向受災戶提供數千筆補助。與此同時，數百個個人募款活動，也協助家庭與企業重建，各慈善機構亦加入支援。卡多根說，自他加入GoFundMe以來，處理過大約110起危機，但「從未遇過像這次火災這樣的。最讓我震撼的是募款活動帶給人的情感支持。

