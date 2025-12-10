國土安全部痛批紐森：替非法移民提供醫療保險

DHS並引述加州最新數據稱，使用納稅人資金補助的救護車運送費，恐飆漲383%。(取自Unsplash/Erik Mclean)

福斯新聞台（FOX News）報導，聯邦國土安全部（DHS）抨擊加州 州長紐森（Gavin Newsom），指責其以納稅人資金，替非法移民 提供俗稱白卡 的加州醫療補助計畫（Medi-Cal）。DHS並引述加州最新數據稱，使用納稅人資金補助的救護車運送費，恐飆漲383%。川普政府質疑相關支出增加與漏洞操作，要求分享非法移民醫療使用資訊，引發政治爭議。

國土安全部與白宮向來批評非法移民透過醫療急救服務獲取醫療福利，此議題也是近期政府停擺的爭論核心之一。安全部助理部長麥克勞夫林（Tricia McLaughlin）告訴福斯數位新聞，「川普總統始終承諾要保護符合資格者可獲得聯邦醫療補助計畫（Medicaid）。為兌現承諾，在拜登總統（Joe Biden）讓數以千萬計非法移民湧入我們國家後，我們正探索一項措施，確保非法移民無法得到原本應提供給守法美國人的醫療福利。」

今年5月，紐森宣布計畫自2026年起，凍結非法移民新的白卡申請。隨後他宣布，2027年7月起，向已加入白卡的非法移民收取保費。左派主導的加州議會曾質疑此議題，但最終仍通過預算案。原本紐森希望向非法移民每月收取100美元保費，但在州議會將金額下修至30美元。至於尚未加入白卡的無證成年人，自2026年起將不再符合資格。

由於非法移民主要透過緊急醫療服務使用白卡，其中一項讓納稅人負擔特別沉重的費用，是救護車運送。根據加州醫療保健服務部（California Department of Health Care Services），自2022年以來，加州納稅人資助的救護車費用，從每趟399美元上漲至2024年的1168美元。加州已向聯邦醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）提交兩項申請，若批准，救護車費用將從2025年上漲至1597美元，2026年進一步上漲至1637美元，漲幅約382%。

加州官方並未將費用上漲，明確歸因於非法移民醫療開支，但DHS表示兩者可能存在關聯。麥克勞夫林並表示，要求將登記百卡非法移民資訊共享，對辨識國內人口，包括暴力罪犯，及確定潛在的公共安全與恐怖威脅至關重要，也能確認這些非法移民正使用哪些由納稅人支付的公共福利。

加州也透過政府間轉移支付（IGTs）得到聯邦醫療補助計畫資金，這種制度有其漏洞，其運作方式是，市府或公立醫院等地方政府向州政府支付款項，州政府將其呈報為醫療補助支出，聯邦政府會相應提供匹配的金額。之後，州政府可將地方政府原先提供的款項退回，但保留聯邦提供的補助款。