超市塑膠購物袋 加州明年元旦起逐步淘汰

編譯廖宜怡／綜合報導
從明年元旦起，加州超市、酒類商店和藥房將逐步淘汰塑膠購物袋。（美聯社）
從明年元旦起，加州超市、酒類商店和藥房將逐步淘汰塑膠購物袋。（美聯社）

作為防止塑膠袋堵塞水道和垃圾掩埋場行動的一部分，從明年元旦起，加州超市、酒類商店和藥房將逐步淘汰塑膠購物袋。

舊金山紀事報報導，嚴格來說，加州早在2014年就立法禁止使用塑膠購物袋，但在塑膠業和超市業遊說團體的力爭下，加州破例允許商店可以提供質地較厚、體積較大的可重複使用塑膠袋。

不過，在塑膠袋重複使用和回收成效不彰的情況下，加州州長紐森（Gavin Newsom）去年簽署了一項法案，禁止繼續使用質地較厚的塑膠袋，立法者和環保人士都希望這項禁令能真正落實。

「加州人反浪費」組織主席莫瑞（Mark Murray）說：「人們明年元旦將經歷的過程，與當年法律剛生效時並無太大差別，因為那時商店和塑膠袋生產商還未開始鑽法律漏洞。今後，商店收銀員問的問題將不再是『請問要紙袋還是塑膠袋』，而是『請問需要買紙袋嗎？』」

因此，從明年起，全加州各地超市將不再提供任何塑膠袋，只提供紙袋，商店必須向顧客收取每個紙袋至少10分錢的費用。法律還要求，到2028年，購物紙袋必須由至少50%的再生紙製成。

莫瑞希望，這項改變能鼓勵更多加州人使用可重複使用的購物袋。以Trader Joe's超市為例，他們早在收銀台旁出售自家出品的帆布購物袋和保溫袋。

環保人士認為，厚質地塑膠袋的氾濫加劇了加州的塑膠汙染。在新冠疫情初期，加州部分商店暫停提供可重複使用的購物袋，使厚質地塑膠袋的使用量激增。加州公共利益集團的報告指出，加州2022年丟棄的塑膠袋和商品袋的量比禁令實施當年大增47%。

環保團體「超越塑膠」主席，也是前美國環保署地區主管的恩克（Judith Enck）表示，造成塑膠袋使用量大幅成長的原因之一是，理論上可重複使用的塑膠袋很少被帶回超市，大部分民眾購物後就把塑膠袋丟了，而且也沒有丟進回收桶。

紀事報表示，塑膠購物袋是舊金山96號碼頭回收處理中心Recology Central最常見的汙染物。即使在明年1月1日起商店全面禁用塑膠袋後，塑膠袋也不會完全消失，因為在加州許多零售商店和餐廳，塑膠袋仍是合法選擇。

