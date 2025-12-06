南太平洋鐵路建設150年 改寫隘口歷史

人們在內陸Southern CA Railway Museum可以了解到南加州鐵路發展歷史。(取自博物館官網）

150年前，南加 內陸聖伯納汀諾縣的聖戈爾哥尼奧隘口（San Gorgonio Pass）鐵路建設，曾引起轟動。南太平洋鐵路（Southern Pacific Railroad）通車，意味貨物可快速運送，且不再受積雪阻礙。百餘年前記者描述的行車景象，如今一一成為現實。

據The Press-Enterprise報導，聖戈爾哥尼奧隘口最重要的事件之一，就是南太平洋鐵路建設。當時，南太平洋鐵路正急速修築從南加州 洛杉磯到亞利桑納州 尤馬（Los Angeles to Yuma）的路線，目的是成為第二條橫貫大陸的鐵路，同時阻止競爭對手進入加州，以打破中央太平洋鐵路建設與經營「四大巨頭」即Leland Stanford、Mark Hopkins、Charles Crocker與Collis Huntington的壟斷。

報導說，一名當時的記者形容聖戈爾哥尼奧隘口：「是美國所有隘口中，最引人注目之一。山頂形成的巨大沙漠盆地邊緣，向東延伸至科羅拉多河。」南太平洋鐵路的到來，是人們期待已久的盛事。第二條橫貫大陸的鐵路經由美國南部，不會因積雪受阻，使人員與貨物，能夠更快速往返加州。

當時的報紙經常派記者外出採訪，追蹤鐵路建設進度，並向讀者介紹沿途地理環境。1875年7月，「聖伯納汀諾廣告報」（San Bernardino Advertiser）提到，山口的入口位西北方，與San Timoteo Canyon相連。據說，那裡有許多定居者在小農場生活。穿越山口幾哩到達山頂後，會有一段漫長而緩慢的下坡路通向Whitewater River，這條河標誌著當時所稱的Cabazon Valley的入口。當然，這裡今天被稱為Coachella Valley，但當時更多是與酋長Chief Cabazon相關，他在19世紀中葉曾領導沙漠卡胡伊拉族（Desert Cahuilla）數十年。

當時報導多半描述山口坡度、寬度及細節，這些在150年前可能非常吸引人。如今，人們駕車高速通過，早已習以為常。然而，當時記者仍樂觀寫道：「遊人穿越隘口及沙漠只需數小時，其中數十哩是一片平坦原野，可達到很高的行車速度。」