免費學前班助低收戶 富人區搶申請

編譯組／綜合報導
加州所有四歲兒童均可免費入讀一年的「過渡幼稚園」措施，富裕家庭幼兒人數增。（示意圖取自Pexels/Yan Krukau）
加州所有四歲兒童均可免費入讀一年的「過渡幼稚園」措施，富裕家庭幼兒人數增。（示意圖取自Pexels/Yan Krukau）

今年秋季，加州所有四歲兒童均可免費入讀一年的「過渡幼稚園」（Transitional Kindergarten，簡稱TK），這被視為一項改善低收入家庭兒童學習成果、打破跨代貧窮的措施。然而，隨著學術界發現措施後，較多申請入讀者來自高收入家庭，以及私立幼稚園隨之經營困難而結業，措施帶來更多關注及議論。

這計劃於2021年由加州州長紐森和州領袖啟動，讓全加州所有四歲兒童皆可免費入學一年的幼兒園前學前班，稱為「過渡幼稚園」，完成課程後即可升上一年制的公立幼稚園。這措施可作為私立學前教育的另類選擇，為家長節省大量開支，有利低收入家庭。

然而，柏克萊加州大學一份最新報告顯示，洛杉磯縣較富裕社區的TK入讀率跑在前頭。2021至2024年春季，該縣最富裕區域（包括派洛斯福德斯和布倫塢）的TK入讀率增長速度，是該縣最貧困地區的三倍。

該大學教育與公共政策榮休教授、上述報告的合著者富勒（Bruce Fuller）說：「我們對這個巨大差距感到驚訝，這引發了各種疑問。擴大TK教育真能縮小幼兒早期發展的差距嗎？還是強化了不平等現象？」

報告顯示，中高收入家庭從免費TK教育獲益最多。富勒說：「他們以前花耗過多金錢於孩子的學前班上，現在他們的四歲孩子可以免費上學前班了。」

至於低收入家庭，可以選擇一些公立學前教育項目，例如啟蒙計劃（Head Start）和學區為本的幼兒學習中心。

富勒指出另一現象，是TK快速發展的學區，正是那些擁有更多資源以翻新設施及聘請更多教師的學區。

另外，免費TK教育更帶來了私立幼兒園倒閉的意料之外後果。報告發現，公立學校系統中的四歲兒童入學人數增長，跟社區內學前幼兒學校數量的減少互相關連。TK擴張最快的地區，學前幼兒學校關閉的數目也較多。

富勒說：「隨著TK擴張，非營利社區幼兒園的活力正在減損，流失了大量四歲兒童。」

正如州政府在2020年早期教育路線圖中所設想的那樣，幼稚園未能迅速轉型至服務較年幼的兒童如嬰兒，以彌補免費TK帶來的損失。上述報告發現，2020年至2024年間，洛杉磯縣共有167家學前教育中心關閉。

業者倫納德（Susie Leonard）在麥維斯他（Mar Vista）經營的「兒童天地」（A Kid's Place）非營利幼稚園就是其中之一，在運作20年後，於2023年8月關閉。倫納德表示，該校在TK開始擴張時，正經受著新冠疫情衝擊，由於失去四歲兒童，入學人數由多達90人，跌至30人。

榮休教授富勒表示，隨著出生率下降，TK的擴張加劇了幼兒教育業界的競爭，這對任何人都沒有好處。

低收入 加州大學 學區

加州3/4幼兒家庭 應付不了基本生活需求

輕忽「氣瓶處理」 熊貓快餐被罰逾百萬

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

