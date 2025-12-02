「借地址」入讀公校 加州家長恐涉刑責 最重可判三年

我的頻道

記者張庭瑜／洛杉磯即時報導
學區競爭激烈，許多家長為讓子女就讀名校，費盡心思安排入學事宜，但律師提醒，借用地址雖表面合理，實則可能對孩子心理造成長遠傷害。（取自Pexels）
為讓孩子就讀評價較高的學區，不少加州家長不惜以「借地址」方式申請入學。但律師劉龍珠提醒，這種行為，在法律上已構成「居住地詐欺」（residency fraud）；不僅違反教育法，還可能觸犯偽造文書與詐欺等刑法，嚴重者甚至面臨刑事指控。

根據加州教育法第48204條，學生就讀公立學校，必須「實際居住」（physical residency）在該學區內。所謂「借地址」，即是學生實際居住地不在該學區，卻藉由親友地址、虛構租約或支付費用租用「空殼地址」申請入學。此行為違法，屬提供虛假資訊以獲取不屬權益，觸及多項加州法律。

若家長提交假的租賃契約、水電費帳單、駕照地址等資料，將可能違反加州刑法，構成偽造公文書罪（forgery of public documents），屬輕罪或重罪，視所偽造文件性質而定。此外，這種手法也可能落入刑法第532條的詐欺罪（theft by false pretenses），即透過虛假陳述，非法獲取政府提供的免費教育資源，等同對納稅人資源的詐取。

值得注意的是，即便孩子偶爾在該處過夜，仍可能被認定未實際居住，因教育法明確要求為「主要住所」（primary residence），僅周末居住或不定期過夜，不足以證明是「主要住所」。

此外，若家長支付費用租用某處地址，但實際未入住，情節更嚴重。此類案件常伴隨偽造租賃文件、無水電使用紀錄等，較容易被學區認定具「蓄意詐欺」（intent to defraud）之嫌，處罰通常較重。

當學校或學區察覺申請地址與實際居住情況不符時，通常會先依教育法展開行政調查，包括要求補交文件、實地訪查，甚至聘請私家偵探監控通學路線。確認不實後，將立即要求學生退學，並轉回原本學區，學區也有權追討學費，金額每年約為1萬至2萬美元。

舉例來說，比佛利山聯合學區早在1992年即查出46學生使用假地址，全部退學處理；該學區2010年後實施每日150美元罰款制度，最高年罰金可達1萬4000美元。舊金山聯合學區2006至2007年間，查出超過200學生使用來自鄰市的地址申請入學，多數最終以退學及追討學費結案；儘管曾發起刑事調查，但未見實際起訴紀錄。

劉龍珠表示，加州法律允許學區調查居住狀況，但也受到聯邦憲法第四修正案與加州憲法隱私權的保障。學區不得強行進入民宅，只能進行非入侵性調查，如查閱公共紀錄、訪談、外部觀察等。若要家訪，需事前通知，家長有權拒絕入內。除非有重大懷疑並獲法院簽署搜查令，否則不得擅自進屋。

若最後被認定違法，家長將面臨雙重責任。刑事方面，違反刑法第532條屬輕罪，最高可處1000美元罰款與一年監禁；若涉偽造文書或重罪，可處二至三年州監並罰款1萬美元。教育法第48204.5條亦可處額外500至5000美元罰款。民事方面則包括學費與調查費用的追討，總額可能達數萬美元，孩子也將被轉學，影響其學業連貫性與心理狀況。

雖然加州為全美將借地址列為刑事犯罪的24個州之一，但實際起訴比例極低。劉龍珠強調，加州執法重點仍在保障教育公平與稅收使用正當性，因此多數學區傾向採用民事手段威懾，而非訴諸刑罰。

