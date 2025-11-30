世代交替 年輕民主黨人挑戰資深眾議員

加州年輕民主黨議員呼籲以裴洛西為榜樣，進行黨內世代交替。（美聯社）

在民主黨 為重掌聯邦眾議院重畫加州 多個關鍵選區之際，一場關於民主黨未來走向的黨內鬥爭正在加州一些深藍選區中醞釀。

宣布競選已連任10屆聯邦眾議員 松井（Doris Matsui）席位的40歲沙加緬度市議員王玫（Mai Vàng，音譯）說：「維持現狀的政治無法保護我們的社區，我們需要能把握時機的領導人，這就是我決定參選的原因。」

CalMatters指出，王玫是松井自2005年贏得已故丈夫鮑勃‧松井（Bob Matsui）的聯邦眾議員席位20年以來，首次遇到的強大黨內對手。鮑勃‧松井過去擔任這一席位也長達26年。

加州另外兩位資深民主黨聯邦眾議員也面臨黨內初選的挑戰。一位是現年74歲、來自灣區納巴縣的湯普森（Mike Thompson），他正在尋求連任第15屆，他的挑戰者是34歲的舊金山創投家瓊斯（Eric Jones）；另一位是代表洛杉磯縣的71歲謝爾曼（Brad Sherman），他正在尋求連任第16屆，對手是41歲的前歐巴馬和拜登政府白宮氣候顧問萊文（Jake Levine）。

年輕一代的挑戰者認為，深藍票倉的民主黨現任國會議員因為很少遇到真正的挑戰，所以視自己的席位為理所當然。王玫表示，這種假象的安全感導致這些議員與現實脫節，很少回到選區與選民互動。

王玫強調，她對松井家族長期以來的貢獻非常敬重，但她還是呼籲松井視前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）為榜樣，讓位給年輕一代領導人。

CalMatters表示，民主黨內部要求進行世代交替的呼聲不斷。隨著民主黨努力在2024年後找到新立足點，這個呼聲正在顯著增強。例如，在今年稍早的眾議院黨內領導人選舉中，多位如加州長灘眾議員賈西亞（Robert Garcia）這樣的年輕議員擊敗了前輩脫穎而出。

不過，沙加緬度民主黨策略師考夫曼（Gale Kaufman）指出，挑戰資深議員的一大風險是可能失去制度性智慧（institutional wisdom），尤其是在川普政府不斷在法律和權力邊緣遊走的情況下。

沙加緬度縣青年民主黨人主席克拉根（Evan Cragin）贊同考夫曼的觀點。他認為，全面將超過一定年齡的現任議員都趕下台的政策，可能會適得其反。