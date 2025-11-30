加州將把能源公司利潤砍至歷史新低 但用戶帳單不降

電網的可靠性攸關民生。 (谷歌地圖)

加州 政府將把能源公司利潤砍至歷史新低，但用戶帳單費用卻幾乎不會下降，這是哪來的邏輯？

CalMatters報導，由於加州電價居全美最高之列，州公用事業監管機構已準備降低由投資者擁有的三大電力公司股東的收益。該委員會在一項擬議決定中建議，將太平洋煤氣電力公司 (PG&E)、南加 州愛迪生電力公司 (SCED) 和聖地牙哥煤氣電力公司 (SDG&E) 的「股本回報率」分別下調 0.35%。

如果獲得批准，這三家公司的股東明年的潛在回報率將略低於10%。PG&E 和 Edison 的此類回報率至少在過去20年中從未低於兩位數。

消費者權益人士認為，即使這是朝著正確方向邁出的一步，但此次下調幅度太小，不足以對用戶的帳單產生實質影響。加州公共事業委員會預期12月就此建議進行表決。

根據美國能源資訊署的最新數據，加州居民的電費 僅次於夏威夷，位居全美第二。影響電費的因素很多，包括野火防治成本。PG&E由於在過去一年中頻繁提價，引起了用戶的強烈不滿。

這些帳單中包含了股本回報率，即用於補償股東承擔經營風險的資金。這些股東回報率由各州的公用事業監管機構設定，全國平均約為10%。如果獲得批准，PG&E的回報率將降至9.93%，愛迪生電力公司降至9.98%，聖地牙哥天然氣電力公司降至9.88%。這些回報率並非自動保證–如果電力公司未能有效控制成本，則可能無法達到預期收益。

愛迪生公司發言人蒙福德（Jeff Monford）說：「擬議的資本成本決策需要進一步改善，以更好地反映加州特有的風險和市場實際情況。在最終決策中做出這些改善，將增強南加州愛迪生公司為關鍵基礎設施項目提供融資的能力，從而打造更可靠、更具韌性、隨時可用的電網。」

太平洋煤氣電力公司發言人羅比遜（Jennifer Robison）也表達了類似的觀點，稱該決策「未能充分考慮當前高企的風險，從而無法吸引加州能源系統所需的投資。」