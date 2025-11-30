我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

受專業訓練家政人員需求大增 薪資破10萬美元

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
疫情前加州一般家政服務人員年薪約6萬美元，如今部分為富人服務的家政人員，薪資普遍破10萬美元。（示意圖取自Pexels）
疫情前加州一般家政服務人員年薪約6萬美元，如今部分為富人服務的家政人員，薪資普遍破10萬美元。（示意圖取自Pexels）

每日郵報（Daily Mail）報導，疫情加州一般家政服務人員年薪約6萬美元，如今部分為富人服務的家政人員，薪資普遍破10萬美元，且多附帶額外福利。多倫多家庭人員配置與培訓機構負責人麥克弗森（Charles MacPherson）表示，富裕階層財力增加，購置的家具與藝術品日益精緻，對維護品質的要求，也水漲船高，進而推動相關人才需求大增。

麥克弗森向彭博新聞（Bloomberg）表示，疫情後富人更有錢，購買的東西更講究，他們希望家裡呈現博物館級品質，而不是一般物件，但市場上缺乏受過良好訓練的人手，供需失衡讓薪資全面上升。

麥克弗森指出，近年來，將家具視為藝術品並大量投資的富裕家庭顯著增加。這也使得清潔工作難度提高，因為高端家具或藝術品往往價值不斐，例如卡斯特爾椅（Wendell Castle chair）要價45.6萬美元，1964年拉朗內（François-Xavier Lalanne）的櫃子，更曾以1940萬美元成交。

他強調︰「正確清潔是一門真正需要訓練的專業。」

在加州富人家任職的管家吉娜向彭博新聞社表示，她從一般清潔工，一路做到高端客戶圈，她深刻感受到專業知識的重要性。「你必須了解藝術、了解骨董。許多訂製家具是無可替代的。」

吉娜說，高端住宅幾乎所有物品都價值不菲，為避免損壞，她會對每件家具或藝術品事先做足功課。

麥克弗森分享，其公司曾遇過一名客戶，在休假期間讓管家清潔住宅，未料返家後發現所有門把手被錯誤拋光，導致保護塗層遭破壞，損失高達7.5萬美元。麥克弗森事後承認，問題源自未替員工提供足夠的訓練。

為協助避免類似情況，她開設為期五周課程，協助客戶與其員工進行家庭管理與溝通訓練。

密西根州Bloomfield Hills仲介總裁施瓦茨（Ben Schwartz）也向彭博社表示，高淨值家庭在聘雇清潔或家政人員時，最好一開始就提高預算，以確保聘得合適人才。「你會希望多花一些錢得到妥善保障，而不是付少了，事後承擔意外損失。」

加州 疫情 密西根州

上一則

「只為證明自己是怪物」 他殺妻埋荒野 隔日挖出姦屍

下一則

華女遊歐防偷奇招 內褲藏機關 改裝背包、內縫口袋齊上陣

延伸閱讀

加州家政薪資火箭飆升 部分年薪破10萬 需求還超高

加州家政薪資火箭飆升 部分年薪破10萬 需求還超高
自駕車要進北加東灣了 Waymo獲批測試 33城全面鋪開

自駕車要進北加東灣了 Waymo獲批測試 33城全面鋪開
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
加州頂大學費比較：南加大9.9萬最貴、本地生讀柏加大4.6萬

加州頂大學費比較：南加大9.9萬最貴、本地生讀柏加大4.6萬
法廊快報／招待親友家庭聚會 先熟悉加州停車規則

法廊快報／招待親友家庭聚會 先熟悉加州停車規則
4星品質Astiva Health 獲知名醫療單位獎項

4星品質Astiva Health 獲知名醫療單位獎項

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉