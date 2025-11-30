「令人驚艷」 加州水庫水位超過同期平均100%

加州主要水庫目前水位全數達到或超過歷史同期平均，整體蓄水狀況「令人驚艷」。圖為新梅洛尼斯水庫。（谷歌地圖）

Newsweek報導，根據加州 水資源局（DWR）最新數據，加州主要水庫水位全數達到或超過歷史同期平均，整體蓄水狀況被形容為「令人驚艷」。

在多年乾旱重創後，加州蓄水量升至近年最高水準之一，為近4000萬居民與農業供應鏈提供關鍵緩解。所有主要水庫目前皆達到或超過同期平均的100%，有助應對即將到來的炎熱乾燥季節。

這一明顯反轉凸顯加州對極端氣候的脆弱性，也再次強調穩健水資源管理的必要。內華達山脈積雪對補注水庫與維持城市、農業用水分配至關重要，加州歷史性的乾旱循環更使此現象格外值得注意。

極端風暴追蹤者麥卡錫 （Colin McCarthy）在社群平台指出，加州主要水庫蓄水量接近6兆加侖，全州蓄水量達正常值的115%。

DWR資料亦顯示多座水庫不僅回到正常水位，還高於歷史平均。例如：奧洛維爾湖（Lake Oroville）達歷史均值101%，相當於總容量的52%。沙斯達湖（Lake Shasta）達109%，為容量的59%。新梅洛尼斯水庫（New Melones Reservoir）更達到平均值的126%。

水位回升與冬季大氣河流帶來的大量降雨、降雪有關。上一個水季的積雪量達到正常值99%，為連續第三年回到平均水準。

儘管加州水庫水位達「令人驚艷」水準，加州水資源局長內梅斯說：「加州必須做好從乾旱到洪水的各類準備。」（圖片來源：DWR）

加州水資源局長內梅斯（Karla Nemeth）強調，加州不存在「正常水年」，因為平均降雨量數據可能掩蓋南加州乾旱、火災與洪水等極端事件。她說：「加州必須做好從乾旱到洪水的各類準備。」

麥卡錫也指出，近期強降雨已使洛杉磯、范杜拉與聖塔巴巴拉縣的乾旱「完全消失」。

儘管水位高於平均，專家警告加州並未真正脫離水資源風險。氣候變遷 與可能持續的乾旱週期仍可能迅速削弱目前成果。

水資源管理單位將持續監測積雪融化量與水庫入流，官員強調，當前的水情雖令人鼓舞，但未來仍需保持節水、自主管理，並投資基礎設施，以面對不可避免的下一次乾旱。