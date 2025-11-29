我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

法廊快報／招待親友家庭聚會 先熟悉加州停車規則

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
屋主必須容忍他人在你家門前街邊停多久，才能舉報拖車？答案是72小時。（示意圖，取自加州DMV）
屋主必須容忍他人在你家門前街邊停多久，才能舉報拖車？答案是72小時。（示意圖，取自加州DMV）

沙加緬度蜂報報導，節慶季節展開，不少加州民眾準備迎接家庭聚會、美式足球賽與聖誕大餐。若你正打算在自家招待親友，熟悉加州停車與交通規則至關重要，以免踩雷被開罰甚至遭拖吊。本報導整理加州現行法律，回答常見問題：他人可以在你家門前街邊停多久？哪些地方禁止停車？若違規會面臨哪些罰則？

哪些地方禁止停車？

根據加州車輛法規，以下地點一律不得停車或放置車輛：

•設有「禁止停車」標誌處

•有畫線或無畫線的人行穿越道

•人行道上或部分阻擋他人車道入口

•距離殘障人士斜坡3呎內

•輪椅通道前方

•殘障車位旁斜線區域

•零排放車位（非零排放車不得使用）

•隧道、橋樑上（除非標誌允許）

•距消防栓或消防局車道出入口15呎內

•安全區與路緣之間

•並排停車

此外，高速公路上除緊急狀況、執法人員要求或標誌允許外禁止停車。加州車輛管理局（DMV）提醒，停在高速公路時應完全移至路肩外並鎖好車門等待救援；任何車輛若在高速公路上停放超過4小時，可能會被拖離。

距離人行穿越道可以停多近？

自今年1月1日起生效的第413號議會法案（俗稱「採光法」）規定：

•任何人行穿越道20呎內不得停車，即使沒有畫線。

•若該處有人行道延伸（curb extension），禁停距離縮短為15呎。

地方政府可依需求自行調整距離，包括停車區與商業裝卸區。

可以在別人家門前停多久？

DMV指出，只要不阻擋車道，一般而言在他人家門前停車是合法的。

但加州法律規定：

車輛不得在公共道路同一位置停放超過72小時（3 天）。

若有車在你家門前停超過 72 小時，屋主可向相關單位申請拖離。

違規停車罰多少？

依照2025年加州司法委員會的統一保釋金與罰款表：

•公車裝卸區停車：基本罰款250美元，含附加費後可達1105美元。

•違反72小時限制（可能遭拖吊）：基本罰款35美元，加上額外費用後約238美元。

占用殘障車位或車位旁斜線區域，將被拖吊與罰款。（加州DMV）
占用殘障車位或車位旁斜線區域，將被拖吊與罰款。（加州DMV）

加州 DMV

上一則

尤之毅成立洛人智醫教育學院 培育AI醫療人才

下一則

加州頂大學費比較：南加大9.9萬最貴、本地生讀柏加大4.6萬

延伸閱讀

加州快餐比全美貴20% 洛杉磯排第2 僅次於西雅圖

加州快餐比全美貴20% 洛杉磯排第2 僅次於西雅圖
特斯拉失控撞擊爆炸 車門打不開一死一傷

特斯拉失控撞擊爆炸 車門打不開一死一傷
特斯拉撞擊爆炸車門鎖死釀傷亡 華州夫妻要求懲罰性賠償

特斯拉撞擊爆炸車門鎖死釀傷亡 華州夫妻要求懲罰性賠償
洛杉磯住房成交率全美倒數第2 每1000戶僅11.5戶完成

洛杉磯住房成交率全美倒數第2 每1000戶僅11.5戶完成
「丹麥村」索夫超夢幻 蟬聯最佳聖誕城

「丹麥村」索夫超夢幻 蟬聯最佳聖誕城
去年感恩節逮上千人 加州交通執法啟動

去年感恩節逮上千人 加州交通執法啟動

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27
義工協助人們排隊領取食物。（記者邵敏／攝影）

華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券

2025-11-25 20:55

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗