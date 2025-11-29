我的頻道

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

加州頂大學費比較：南加大9.9萬最貴、本地生讀柏加大4.6萬

編譯廖宜怡／綜合報導
分析顯示，南加大本學年入學費用為全加州公、私立大學中最高。（美聯社）
分析顯示，南加大本學年入學費用為全加州公、私立大學中最高。（美聯社）

就讀加州頂尖大學的成本可能非常昂貴，即便是公立大學也不便宜。

舊金山紀事報對加州近50所公、私立大學2025-2026學年包含學雜費、住宿伙食費、書籍文具費和其他個人花費等費用進行比較，但不包括交通費、健康保險費和學貸費用。這些大學涵蓋了各類院校，包括「美國新聞與世界報導」（U.S. News and World Report）排名最前的加州私立大學和文理學院，以及所有公立加大（UC）和州大（CSU）大學。這項分析使用的加大和州大數據是本地生費用。

數據顯示，史丹福大學今年秋季新學年的入學費用總額為9萬6513美元。相較之下，加州本地生就讀同在灣區的公立柏克萊加大的總支出要低許多，為4萬6216美元，但柏克萊加大的住宿伙食費要比史丹福大學的住宿伙食費高出2391美元。

在紀事報分析的大學中，以南加大的入學成本為最高，本學年總費用為9萬9175美元，其中最大筆的是學雜費7萬5612美元，住宿伙食費為2萬907美元。

加州頂尖大學的學費逐年調漲，一些入學成本最高的大學學費很快就會突破六位數。公立大學學費也持續調漲，加大理事會本月初投票決定繼續每年調漲新生學雜費，最高漲幅為5%。

紀事報使用的入學成本數據來自「通用數據集」報告（Common Data Set），這些數據大多由各大學生成，包含招生入學和助學金資訊。

加州 柏克萊加大 史丹福大學

