iTaiwan Foods美食節周末特價 最低半價起

iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select台灣冷凍美食節」，來自台灣的冷凍美食品項限時特價中，最低半價起。（iTaiwan Foods提供）

11月即將步入尾聲，不如用一桌美味為感恩節帶來豐盛饗宴。iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select台灣冷凍美食節」，來自台灣的冷凍美食品項限時特價中，最低半價起，且29日、30日也將在北加、南加共四家門市提供現煮火鍋免費試吃，歡迎消費者前往品嘗台灣美食。

每逢佳節倍思親，海外遊子最想念的就是家鄉味，這次iTaiwan Foods推出的活動因應美國年底的歡樂節慶氣氛，提供77樣台灣原汁原味的冷凍美食，從知名餐廳的即食料理、冷凍海鮮、冷凍水果到甜點蛋糕，應有盡有，所有商品現正下殺優惠，精選商品消費滿59美元，iTaiwan Foods將再送限量設計款台灣地標購物袋。

其中最值得注意的是火鍋湯頭，尤其美國華人近期流行在感恩節慶時吃火鍋慶祝家人親友團聚，火鍋湯頭更是少不了的一味。iTaiwan Foods這次嚴選知名台北餐廳—養心茶樓的冷凍火鍋底，其中包含養心茶樓酸白菜豆腐鍋、養生藥膳鍋湯底供民眾試吃品嚐。

養心茶樓的酸白菜豆腐鍋湯頭純粹自然，湯頭清爽不膩，且有古法製作的有機豆腐，享受無負擔的甘美鮮甜。養生藥膳鍋則一直都是超人氣湯品，是滋養補身、煲湯首選，且有獨家補氣配方，是最熱銷養身藥膳湯頭，其中有嚴選中藥材熬煮湯頭，溫潤滋補、甘甜順口。 iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select台灣冷凍美食節」，11月29日、30日也將在北加、南加共四家門市提供現煮火鍋免費試吃，歡迎消費者前往品嘗台灣美食。（iTaiwan Foods提供）

紅袍麻辣鍋則是養心茶樓熱銷鍋物第一名，嚴選天然食材製作，是可以喝的麻辣湯，吃起來過癮又安心，內容是嚴選十餘種天然中藥材熬煮湯頭，麻中帶香外，溫順能飲卻不過於辛辣，許多消費者吃到久久不能忘懷。

iTaiwan Foods表示，活動期間還有再加碼贈品，凡購買任一養心茶樓火鍋底，再送西北爆濃魚子球、爆濃鮮蝦球火鍋料，兩樣擇一，送完即止。歡迎消費者周末前往實體店試吃。

iTaiwan Foods四家門市資訊：

北加聖荷西門市：1085 E Brokaw Rd #50, San Jose, CA 95131

南加奇諾岡門市：13089 Peyton Drive, Unit G, Chino Hills, CA 91709

南加羅蘭岡門市：1734 Nogales St., Rowland Heights, CA 91748

南加天普市門市：5781 Rosemead Blvd, Temple City, CA 91780