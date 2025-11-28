我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

iTaiwan Foods美食節周末特價 最低半價起

記者江碩涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select台灣冷凍美食節」，來自台灣的冷凍美食品項限時特價中，最低半價起。（iTaiwan Foods提供）
iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select台灣冷凍美食節」，來自台灣的冷凍美食品項限時特價中，最低半價起。（iTaiwan Foods提供）

11月即將步入尾聲，不如用一桌美味為感恩節帶來豐盛饗宴。iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select台灣冷凍美食節」，來自台灣的冷凍美食品項限時特價中，最低半價起，且29日、30日也將在北加、南加共四家門市提供現煮火鍋免費試吃，歡迎消費者前往品嘗台灣美食。

每逢佳節倍思親，海外遊子最想念的就是家鄉味，這次iTaiwan Foods推出的活動因應美國年底的歡樂節慶氣氛，提供77樣台灣原汁原味的冷凍美食，從知名餐廳的即食料理、冷凍海鮮、冷凍水果到甜點蛋糕，應有盡有，所有商品現正下殺優惠，精選商品消費滿59美元，iTaiwan Foods將再送限量設計款台灣地標購物袋。

其中最值得注意的是火鍋湯頭，尤其美國華人近期流行在感恩節慶時吃火鍋慶祝家人親友團聚，火鍋湯頭更是少不了的一味。iTaiwan Foods這次嚴選知名台北餐廳—養心茶樓的冷凍火鍋底，其中包含養心茶樓酸白菜豆腐鍋、養生藥膳鍋湯底供民眾試吃品嚐。

養心茶樓的酸白菜豆腐鍋湯頭純粹自然，湯頭清爽不膩，且有古法製作的有機豆腐，享受無負擔的甘美鮮甜。養生藥膳鍋則一直都是超人氣湯品，是滋養補身、煲湯首選，且有獨家補氣配方，是最熱銷養身藥膳湯頭，其中有嚴選中藥材熬煮湯頭，溫潤滋補、甘甜順口。

iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select...
iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select台灣冷凍美食節」，11月29日、30日也將在北加、南加共四家門市提供現煮火鍋免費試吃，歡迎消費者前往品嘗台灣美食。（iTaiwan Foods提供）

紅袍麻辣鍋則是養心茶樓熱銷鍋物第一名，嚴選天然食材製作，是可以喝的麻辣湯，吃起來過癮又安心，內容是嚴選十餘種天然中藥材熬煮湯頭，麻中帶香外，溫順能飲卻不過於辛辣，許多消費者吃到久久不能忘懷。

iTaiwan Foods表示，活動期間還有再加碼贈品，凡購買任一養心茶樓火鍋底，再送西北爆濃魚子球、爆濃鮮蝦球火鍋料，兩樣擇一，送完即止。歡迎消費者周末前往實體店試吃。

iTaiwan Foods四家門市資訊：

北加聖荷西門市：1085 E Brokaw Rd #50, San Jose, CA 95131

南加奇諾岡門市：13089 Peyton Drive, Unit G, Chino Hills, CA 91709

南加羅蘭岡門市：1734 Nogales St., Rowland Heights, CA 91748

南加天普市門市：5781 Rosemead Blvd, Temple City, CA 91780

除了實體活動，iTaiwan Foods也同步在「線上商城」推出推廣優惠活動，歡迎上網選購，網址為：https://itaiwanfoods.com/。

iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select...
iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select台灣冷凍美食節」，來自台灣的冷凍美食品項限時特價中，最低半價起。（iTaiwan Foods提供）
iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select...
iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select台灣冷凍美食節」，11月29日、30日也將在北加、南加共四家門市提供現煮火鍋免費試吃，歡迎消費者前往品嘗台灣美食。（iTaiwan Foods提供）

上一則

南加罕見大交易 索尼總部賣6740萬

下一則

價格調漲幅度過大 麥當勞低收客群流失

延伸閱讀

年底節慶 iTaiwan Foods台灣冷凍美食最低半價

年底節慶 iTaiwan Foods台灣冷凍美食最低半價
年底節慶 iTaiwan Foods台灣冷凍美食最低半價

年底節慶 iTaiwan Foods台灣冷凍美食最低半價
年輕世代感恩節新歡 「圍爐火鍋」省事熱鬧又有參與感

年輕世代感恩節新歡 「圍爐火鍋」省事熱鬧又有參與感
年輕世代感恩節新選擇：圍爐火鍋更有味

年輕世代感恩節新選擇：圍爐火鍋更有味
法拉盛奶茶、火鍋強勢進駐 這菜系式微「倒一家少一家」

法拉盛奶茶、火鍋強勢進駐 這菜系式微「倒一家少一家」
大華羅蘭岡11/15,16「秋日嘉年華」火鍋試吃＋美食市集

大華羅蘭岡11/15,16「秋日嘉年華」火鍋試吃＋美食市集

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
義工協助人們排隊領取食物。（記者邵敏／攝影）

華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券

2025-11-25 20:55
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險