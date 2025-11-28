我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

加州快餐比全美貴20% 洛杉磯排第2 僅次於西雅圖

洛杉磯訊
根據Fox 11報導，加州常常出現在各類「最昂貴」排行榜上，而快餐價格也不例外。漢堡王價格第二昂貴。（示意圖取自Unsplash）
根據Fox 11報導，加州常常出現在各類「最昂貴」排行榜上，而快餐價格也不例外。漢堡王價格第二昂貴。（示意圖取自Unsplash）

根據Fox 11報導，加州常常出現在各類「最昂貴」排行榜上，而快餐價格也不例外。線上貸款平台NetCredit最新研究顯示，加州快餐價格比全國平均高出20.43%，位居全美第一，且價格溢價增幅最大，較2023年飆升近12%。

研究指出，美國十大快餐最昂貴城市中，有六個位於加州。洛杉磯以高昂的快餐價格位居全美第二，僅次於西雅圖；聖荷西第三、沙加緬度第四、舊金山第五、弗雷斯諾第六、聖地牙哥第七。與之相比，加州與全美快餐最便宜的州西維吉尼亞州之間的價格差距相當明顯。NetCredit研究指出，西維吉尼亞州快餐價格比全國平均低近10%。

NetCredit進一步分析幾家最受歡迎的外帶連鎖餐廳價格，包括漢堡王、肯德基、麥當勞、 必勝客（Pizza Hut）、Popeyes、賽百味（Subway）及Taco Bell。其中，加州價格溢價最小的是Taco Bell，而必勝客、Popeyes、賽百味與肯德基均位居全美價格最高榜。

線上貸款平台 NetCredit的最新研究顯示，加州快餐價格比全國平均高出20....
線上貸款平台 NetCredit的最新研究顯示，加州快餐價格比全國平均高出20.43%，位居全美第一。加州價格溢價最小的是Taco Bell。（示意圖取自Unsplash）

具體來看，加州各連鎖餐廳價格與全國平均相比，必勝客高出29.70%、Popeyes高出25.61%、賽百味高出24.20%、肯德基高出20.64%。其他快餐連鎖店價格也接近榜單前列：漢堡王第二昂貴，高出22.89%；麥當勞第六昂貴，高出14.78%；Taco Bell第九昂貴，高出6.23%。

此次研究是透過對比外送平台Grubhub收集260個大城市的快餐連鎖店菜單與價格資料，並以2023年數據對比價格變化。研究也顯示，過去12個月快餐價格因通膨與關稅影響，上漲3.4%。

根據NetCredit最新研究，美國快餐價格存在明顯地域差異。前五名最便宜的州依序為：西維吉尼亞州、喬治亞州、密西西比州、路易斯安那州及田納西州。

前五名最昂貴的州則依序為：加州、阿拉斯加州、華盛頓州、夏威夷州及佛蒙特州。

西維吉尼亞州 阿拉斯加州 肯德基

上一則

「丹麥村」索夫超夢幻 蟬聯最佳聖誕城

下一則

洛杉磯住房成交率全美倒數第2 每1000戶僅11.5戶完成

延伸閱讀

全美最致命高速路出爐 加州這條路三年80死奪冠

全美最致命高速路出爐 加州這條路三年80死奪冠
聖伯納汀諾縣15號公路 全美最致命

聖伯納汀諾縣15號公路 全美最致命
服務社區 河濱東谷華協受參議員表彰

服務社區 河濱東谷華協受參議員表彰
法廊快報╱紅燈一直不變綠燈 能闖嗎？

法廊快報╱紅燈一直不變綠燈 能闖嗎？
創紀錄 南加每間房190萬高價成交 原來是這原因

創紀錄 南加每間房190萬高價成交 原來是這原因
加州迪士尼樂園將推限時5折票 但有這一條件

加州迪士尼樂園將推限時5折票 但有這一條件

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
義工協助人們排隊領取食物。（記者邵敏／攝影）

華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券

2025-11-25 20:55
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險