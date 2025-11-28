加州快餐比全美貴20% 洛杉磯排第2 僅次於西雅圖

根據Fox 11報導，加州常常出現在各類「最昂貴」排行榜上，而快餐價格也不例外。漢堡王價格第二昂貴。（示意圖取自Unsplash）

根據Fox 11報導，加州常常出現在各類「最昂貴」排行榜上，而快餐價格也不例外。線上貸款平台NetCredit最新研究顯示，加州快餐價格比全國平均高出20.43%，位居全美第一，且價格溢價增幅最大，較2023年飆升近12%。

研究指出，美國十大快餐最昂貴城市中，有六個位於加州。洛杉磯以高昂的快餐價格位居全美第二，僅次於西雅圖；聖荷西第三、沙加緬度第四、舊金山第五、弗雷斯諾第六、聖地牙哥第七。與之相比，加州與全美快餐最便宜的州西維吉尼亞州 之間的價格差距相當明顯。NetCredit研究指出，西維吉尼亞州快餐價格比全國平均低近10%。

NetCredit進一步分析幾家最受歡迎的外帶連鎖餐廳價格，包括漢堡王、肯德基 、麥當勞、 必勝客（Pizza Hut）、Popeyes、賽百味（Subway）及Taco Bell。其中，加州價格溢價最小的是Taco Bell，而必勝客、Popeyes、賽百味與肯德基均位居全美價格最高榜。

線上貸款平台 NetCredit的最新研究顯示，加州快餐價格比全國平均高出20.43%，位居全美第一。加州價格溢價最小的是Taco Bell。（示意圖取自Unsplash）

具體來看，加州各連鎖餐廳價格與全國平均相比，必勝客高出29.70%、Popeyes高出25.61%、賽百味高出24.20%、肯德基高出20.64%。其他快餐連鎖店價格也接近榜單前列：漢堡王第二昂貴，高出22.89%；麥當勞第六昂貴，高出14.78%；Taco Bell第九昂貴，高出6.23%。

此次研究是透過對比外送平台Grubhub收集260個大城市的快餐連鎖店菜單與價格資料，並以2023年數據對比價格變化。研究也顯示，過去12個月快餐價格因通膨與關稅影響，上漲3.4%。

根據NetCredit最新研究，美國快餐價格存在明顯地域差異。前五名最便宜的州依序為：西維吉尼亞州、喬治亞州、密西西比州、路易斯安那州及田納西州。

前五名最昂貴的州則依序為：加州、阿拉斯加州 、華盛頓州、夏威夷州及佛蒙特州。