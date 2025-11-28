「黑色星期五」 民眾寧可網購 不再人擠人玩「肉搏戰」

美國昔日「黑色星期五」大排長龍搶購折扣商品的盛況已不復見。（美聯社）

曾經每年有一天，美國各地消費者都甘願冒著被踩踏的風險，前往商店搶購大減價商品。這一天就是感恩節 後的「黑色星期五 」（Black Friday ）。

現在，「黑色星期五」仍然以其大商品折扣度被認為是重要的日子，但怒氣沖沖的顧客為了搶購某件商品與他人大打出手的混亂場面，基本上已經消失了。年長的消費者愈來愈不願意在購物中心和商店外冒著寒風徹夜排隊，而年輕、社會意識較強的群體似乎也不喜歡爭搶商品，反而傾向到二手貨店尋寶。

舊金山紀事報報導，Drive Research對1200名會在「黑色星期五」促銷活動中購物的消費者進行調查，他們發現，71%的受訪者選擇在網上購物，「不喜歡人擠人」是他們這個長周末不去實體店的最大理由。

曾經也是「黑色星期五」搶購大隊一員的克雷蒙特（Donna Clement）表示，她已不再在黑暗中排著長隊等候進店搶購，現在都在網上購物。她說：「我記得曾經為了幫孩子們買任天堂遊戲機在Best Buy前排隊。現在，我寧願多花點錢，也不願再這麼做。」

為了因應這一趨勢，零售業者首先在多年前將促銷活動和商店開門時間提前到「黑色星期五」零時零分，接著進一步提前到感恩節當天。如今，「黑色星期五」只剩象徵意義，商家會在11月初、甚至10月初就推出「黑色星期五搶先看」、「黑色星期五熱身秀」或「黑色星期五倒數計時」等活動。例如，亞馬遜宣布今年的「黑色星期五」促銷時間為11月10日到12月1日。

雖然如此，感恩節長周末對消費者來說仍極具誘惑力。紀事報表示，從感恩節當天到「網路星期一」（Cyber Monday），美國有超過1億8600萬人，相當於全國一半人口，計畫在這幾天內購物。根據全國零售聯盟（National Retail Federation）的預測，今年有可能成為美國首個購物季銷售額突破1兆美元的一年。

對於出生於數位時代的年輕族群而言，半夜排隊買東西是難以想像的事。

17歲的雷斯（Ava Reise）表示，她會在比較適合她的時間去買衣服或化妝品，但有一個地方她會一大清早先去，那就是像Goodwill這樣的二手貨店。

雷斯的喜好代表了許多Z世代的看法：他們無法想像在Best Buy裡與人搶商品，但可能會在舊貨店裡為了一件二手毛衣和他人較勁。