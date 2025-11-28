我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

「黑色星期五」 民眾寧可網購 不再人擠人玩「肉搏戰」

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國昔日「黑色星期五」大排長龍搶購折扣商品的盛況已不復見。（美聯社）
美國昔日「黑色星期五」大排長龍搶購折扣商品的盛況已不復見。（美聯社）

曾經每年有一天，美國各地消費者都甘願冒著被踩踏的風險，前往商店搶購大減價商品。這一天就是感恩節後的「黑色星期五」（Black Friday）。

現在，「黑色星期五」仍然以其大商品折扣度被認為是重要的日子，但怒氣沖沖的顧客為了搶購某件商品與他人大打出手的混亂場面，基本上已經消失了。年長的消費者愈來愈不願意在購物中心和商店外冒著寒風徹夜排隊，而年輕、社會意識較強的群體似乎也不喜歡爭搶商品，反而傾向到二手貨店尋寶。

舊金山紀事報報導，Drive Research對1200名會在「黑色星期五」促銷活動中購物的消費者進行調查，他們發現，71%的受訪者選擇在網上購物，「不喜歡人擠人」是他們這個長周末不去實體店的最大理由。

曾經也是「黑色星期五」搶購大隊一員的克雷蒙特（Donna Clement）表示，她已不再在黑暗中排著長隊等候進店搶購，現在都在網上購物。她說：「我記得曾經為了幫孩子們買任天堂遊戲機在Best Buy前排隊。現在，我寧願多花點錢，也不願再這麼做。」

為了因應這一趨勢，零售業者首先在多年前將促銷活動和商店開門時間提前到「黑色星期五」零時零分，接著進一步提前到感恩節當天。如今，「黑色星期五」只剩象徵意義，商家會在11月初、甚至10月初就推出「黑色星期五搶先看」、「黑色星期五熱身秀」或「黑色星期五倒數計時」等活動。例如，亞馬遜宣布今年的「黑色星期五」促銷時間為11月10日到12月1日。

雖然如此，感恩節長周末對消費者來說仍極具誘惑力。紀事報表示，從感恩節當天到「網路星期一」（Cyber Monday），美國有超過1億8600萬人，相當於全國一半人口，計畫在這幾天內購物。根據全國零售聯盟（National Retail Federation）的預測，今年有可能成為美國首個購物季銷售額突破1兆美元的一年。

對於出生於數位時代的年輕族群而言，半夜排隊買東西是難以想像的事。

17歲的雷斯（Ava Reise）表示，她會在比較適合她的時間去買衣服或化妝品，但有一個地方她會一大清早先去，那就是像Goodwill這樣的二手貨店。

雷斯的喜好代表了許多Z世代的看法：他們無法想像在Best Buy裡與人搶商品，但可能會在舊貨店裡為了一件二手毛衣和他人較勁。

黑色星期五 感恩節 Black Friday

上一則

華人「三顧茅廬」 感恩節花12小時救百隻火雞

下一則

美公民搭豪華郵輪 加勒比海登岸失蹤

延伸閱讀

感恩節出遊人數創紀錄估達8180萬人 這兩天機場最擠

感恩節出遊人數創紀錄估達8180萬人 這兩天機場最擠
過感恩節有經濟壓力 2成紐約人靠分期付款負擔帳單

過感恩節有經濟壓力 2成紐約人靠分期付款負擔帳單
梅西感恩節遊行人滿為患 為一睹巨型氣球各出奇招

梅西感恩節遊行人滿為患 為一睹巨型氣球各出奇招
感恩節不想下廚？哪些餐廳不打烊、哪些別撲空

感恩節不想下廚？哪些餐廳不打烊、哪些別撲空
梅西感恩節大遊行今登場 警力升級 沿線大規模交管

梅西感恩節大遊行今登場 警力升級 沿線大規模交管
年輕世代感恩節新歡 「圍爐火鍋」省事熱鬧又有參與感

年輕世代感恩節新歡 「圍爐火鍋」省事熱鬧又有參與感

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
義工協助人們排隊領取食物。（記者邵敏／攝影）

華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券

2025-11-25 20:55
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險