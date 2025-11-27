對抗黑五灌水折扣 5工具能幫忙

我的頻道

記者張庭瑜/洛杉磯報導
價格追蹤圖顯示，商品實際售價長期維持在固定區間，與標示的「原價」差距明顯。（CamelCamelCamel網站截圖）
感恩節與黑色星期五購物季式展開，美國各大零售商紛紛推出看似亮眼折扣，不少消費者發現，部分商品「原價」疑似在促銷前短暫拉高，用以製造大幅降價假象。近年美國多家媒體與市場調查陸續指出，「灌水折扣」已成為節慶促銷季常見現象，有五項比價工具，可幫助民眾找到真正折扣。

根據福斯電視台報導（FOX），在加州，許多消費者保護團體指出，近期接獲更多民眾反映「灌水折扣」現象。常見行銷手法是：在促銷前短期上調售價，折扣日再以「五折」或「限時特價」，把價格拉回原本區間，讓優惠看起來格外誘人。部分州級與全國性調查指出，有電商會將極少實際使用的「建議售價（MSRP）」標為「原價」，使其平時的實際交易價格，遠低於該數字，使折扣幅度被誇大。

ABC電視台等媒體多次以比價實測，揭露類似情況。有分析發現，部分電子產品、家電、保健品與小型生活家電，在促銷日前後價格差異有限，甚至出現「黑五價格不如平日促銷」的案例。 

在折扣真假難辨環境中，歷史價格追蹤工具成為許多美國消費者購物的重要依據。價格圖表若顯示商品在促銷前短期內突然上漲、折扣日再回落，常被視為「先漲後折」警訊；相反，若折扣價明顯低於過去數月平均價，通常較可能是真正具吸引力的促銷。

以下五工具，在美國市場實用性較高，可協助查詢商品真實價格與過往售價紀錄

1、CamelCamelCamel（https://camelcamelcamel.com）可查看Amazon商品的歷史售價、最低價格與價格變動頻率，協助判斷入手時機。

2、Keepa（https://keepa.com）提供完整的價格走勢圖，能辨識折扣前是否曾「異常拉高原價」。

3、ShopSavvy（https://shopsavvy.com）支援比較 Walmart、Target、Best Buy、Home Depot等零售商之間的即時售價

4、Price.com（https://price.com）整合多平台價格、現金回饋與折扣碼。

5、PriceGrabber（https://www.pricegrabber.com）則是美國老牌比價平台，涵蓋電子產品、家電、家具、服飾等多種類商品的跨店售價。

除價格爭議，假網站與詐騙在節慶期間也大幅增加。聯邦貿易委員會（FTC）近日提醒民眾，假冒Costco、Walmart、Target等大型零售商的折扣頁面顯著增多，藉由自稱「限量黑五優惠」或「官方促銷」誘使民眾輸入付款信息與個資。 部分詐騙網站更利用高度擬真的版型與圖像技術，讓消費者難以一眼辨識真假，相關投訴案件明顯上升。

