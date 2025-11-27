法廊快報╱紅燈一直不變綠燈 能闖嗎？

在加州開車，若紅燈遲遲未轉黃而擅自闖紅燈，仍可能觸法。（本報檔案照）

沙加緬度蜂報報導，在加州 開車，若碰上紅燈遲遲不轉綠，在四下無車、路況良好的當下，是否得以「合法」闖過不變燈號的紅燈？相關法律如下：

根據「加州車輛法」（California Vehicle Code），駕駛人必須於紅燈前，在行人道或路口前停車，「保持停車狀態，直到出現可通行的信號」。也就是說，即使被紅燈卡住，遲遲不轉綠燈情況下，駕駛人「沒有被授權進入路口」。莫德斯托（Modesto）警局發言人貝爾（Sharon Bear）2023年受訪時表示，「紅燈轉換緩慢，並不代表駕駛有權闖紅燈。」

若紅綠燈出現故障，貝爾說，當交通號誌完全停止運作，駕駛人應依照「加州車輛法」處理。若兩輛車同時抵達一個無交通信號的路口，法律規定「左側駕駛需讓右側駕駛先行」。此外，若號誌長時間無法正常變換，駕駛人應撥打當地警局「非緊急通報電話」。

根據戴維斯市（Davis）官網，當交通號誌因電力中斷而完全失靈時，該號誌被視為「失效」。此時，駕駛應將路口視為「四向停車路口」（four-way-stop），遵守標準優先通行原則。

如何應對閃爍的紅燈？根據加州車管局 （DMV ）網站，紅燈閃爍時，駕駛需完全停車才能駛入交叉路口。當交通號誌閃爍黃燈時，駕駛可謹慎通過交叉路口。

若紅燈卡住不轉綠，根據沙加緬度警局警官塔普利（Cody Tapley），可嘗試「稍微前進至感應線上方，以觸發紅綠燈感應系統」。若無效，他建議最安全的方式，是「先右轉駛往下一個路口，在允許合法迴轉處迴轉。」塔普利說，通常只有在警方指示情況下，才能合法通過紅燈。

根據Shouse加州法律事務所，若被指控闖紅燈或非法右轉，有三種抗辯理由：紅燈被遮擋視線受阻、執法人員誤判，及因緊急情況避免碰撞而不得不通過。

塔普利說，若在紅燈下闖過路口，仍可能違反加州交通法遭罰。闖紅燈基本罰金100美元，但加上各種附加費後，金額可高達近500美元，DMV駕照紀錄上也會增加一點，影響保險與駕駛紀錄。