我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

法廊快報╱紅燈一直不變綠燈 能闖嗎？

編譯陳盈霖／綜合報導
在加州開車，若紅燈遲遲未轉黃而擅自闖紅燈，仍可能觸法。（本報檔案照）
在加州開車，若紅燈遲遲未轉黃而擅自闖紅燈，仍可能觸法。（本報檔案照）

沙加緬度蜂報報導，在加州開車，若碰上紅燈遲遲不轉綠，在四下無車、路況良好的當下，是否得以「合法」闖過不變燈號的紅燈？相關法律如下：

根據「加州車輛法」（California Vehicle Code），駕駛人必須於紅燈前，在行人道或路口前停車，「保持停車狀態，直到出現可通行的信號」。也就是說，即使被紅燈卡住，遲遲不轉綠燈情況下，駕駛人「沒有被授權進入路口」。莫德斯托（Modesto）警局發言人貝爾（Sharon Bear）2023年受訪時表示，「紅燈轉換緩慢，並不代表駕駛有權闖紅燈。」

若紅綠燈出現故障，貝爾說，當交通號誌完全停止運作，駕駛人應依照「加州車輛法」處理。若兩輛車同時抵達一個無交通信號的路口，法律規定「左側駕駛需讓右側駕駛先行」。此外，若號誌長時間無法正常變換，駕駛人應撥打當地警局「非緊急通報電話」。

根據戴維斯市（Davis）官網，當交通號誌因電力中斷而完全失靈時，該號誌被視為「失效」。此時，駕駛應將路口視為「四向停車路口」（four-way-stop），遵守標準優先通行原則。

如何應對閃爍的紅燈？根據加州車管局DMV）網站，紅燈閃爍時，駕駛需完全停車才能駛入交叉路口。當交通號誌閃爍黃燈時，駕駛可謹慎通過交叉路口。

若紅燈卡住不轉綠，根據沙加緬度警局警官塔普利（Cody Tapley），可嘗試「稍微前進至感應線上方，以觸發紅綠燈感應系統」。若無效，他建議最安全的方式，是「先右轉駛往下一個路口，在允許合法迴轉處迴轉。」塔普利說，通常只有在警方指示情況下，才能合法通過紅燈。

根據Shouse加州法律事務所，若被指控闖紅燈或非法右轉，有三種抗辯理由：紅燈被遮擋視線受阻、執法人員誤判，及因緊急情況避免碰撞而不得不通過。

塔普利說，若在紅燈下闖過路口，仍可能違反加州交通法遭罰。闖紅燈基本罰金100美元，但加上各種附加費後，金額可高達近500美元，DMV駕照紀錄上也會增加一點，影響保險與駕駛紀錄。

加州 DMV 車管局

上一則

南加14個月女童遭虐致死 生父繼母被捕

下一則

監守自盜 西柯汶那警交通攔檢屢偷錢

延伸閱讀

加州迪士尼樂園將推限時5折票 但有這一條件

加州迪士尼樂園將推限時5折票 但有這一條件
首例… 加州檢察官用AI寫起訴書出錯 導致冤案惹議

首例… 加州檢察官用AI寫起訴書出錯 導致冤案惹議
8旬婦鐵人3項完賽 創最高齡紀錄

8旬婦鐵人3項完賽 創最高齡紀錄
北美台灣醫師赴貝里斯義診 4天做50例外科手術

北美台灣醫師赴貝里斯義診 4天做50例外科手術
蘇黎世車站設「還很好用維修站」修檯燈的竟是醫生

蘇黎世車站設「還很好用維修站」修檯燈的竟是醫生
拿家暴開玩笑 克莉絲汀貝爾結婚12周年發言惹議

拿家暴開玩笑 克莉絲汀貝爾結婚12周年發言惹議

熱門新聞

女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位