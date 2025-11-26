新型流感變異株更嚴重 專家提醒民眾提高警覺

美國出現更嚴重的新型流感變異株，專家提醒民眾提高警覺，建議接種流感疫苗。（示意圖取自Pexels網站）

富比士（Forbes）報導，一種新的常見流感變異株：H3N2型流感的K分支（subclade K），正於北半球擴散，包括美國在內均已出現病例。這株變異病毒已在日本 、英國與加拿大等多國成為主流株。

事實上，日本因流感病例激增，已宣布進入流感流行期；英國也出現一波較早的流感感染潮。美國目前整體流感活動，仍屬低檔，但病例數正緩步上升。據美國疾病管制暨預防中心（CDC ）指出，當前主要感染株為A型H3N2。

•H3N2流感症狀

H3N2的常見症狀，與一般流感相似，包括發燒、咳嗽、流鼻水、疲倦、肌肉痛及畏寒。然而，這一株病毒在所有年齡層中，都可能造成更嚴重症狀，尤其是兒童與年長者。

感染H3N2的患者，更可能出現高燒，進而導致呼吸困難、脫水，甚至需要住院治療。2016至2017年、由H3N2主導的流感季，也曾因相似情況引發關注。

•變異株K是否已在美占上風？

雖然美國目前大多數病例由A型H3N2所致，但仍無法確定是否為K分支引發的主流感染。原因在國會先前44天停擺期間，CDC未能完整追蹤流感病例，使近幾周的流行情況難以掌握。此外，CDC最新的FluView報告中，並未公布分支病毒的流行資訊，未来是否會公布也尚不明朗。

K分支最早於6月在歐洲被識別，之後在北半球廣泛傳播。此分支累積7項突變。

•今年的流感疫苗 能對抗K分支嗎？

2025-2026年度的三價流感疫苗，可對抗兩種A型流感病毒（H1N1與H3N2）以及一種B型流感病毒。

儘管疫苗涵蓋H3N2，但並未針對後來出現的K分支；因為疫苗配方早在2月便開始制定，遠早於K分支出現。

然而，這並不代表民眾不該接種流感疫苗。疫苗的目的不是完全避免感染，而是降低重症、住院與死亡風險。既然疫苗對H3N2有一定保護力，對K分支亦可提供部分防護，即便並非完全匹配。

美國全國公共電台（NPR）報導，英國數據顯示，疫苗對兒童預防K分支住院的保護力可達75%，對成人則約40%。

•如何在流感季保持健康？

流感季通常於12月至翌年2月達到高峰，民眾可採取以下防護措施：

1.接種流感疫苗：CDC建議年齡6個月以上民眾接種。

2.避開擁擠、通風不良的室內空間，減少呼吸道病毒傳播風險。

3.若必須前往此類場所，可考慮配戴N95或KN95口罩，降低吸入病毒機率。

4.勤洗手至少20秒，並注意咳嗽、打噴嚏時遮掩，可有效降低感染流感風險。