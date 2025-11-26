我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

新型流感變異株更嚴重 專家提醒民眾提高警覺

編譯組／綜合報導
美國出現更嚴重的新型流感變異株，專家提醒民眾提高警覺，建議接種流感疫苗。（示意圖取自Pexels網站）
美國出現更嚴重的新型流感變異株，專家提醒民眾提高警覺，建議接種流感疫苗。（示意圖取自Pexels網站）

富比士（Forbes）報導，一種新的常見流感變異株：H3N2型流感的K分支（subclade K），正於北半球擴散，包括美國在內均已出現病例。這株變異病毒已在日本、英國與加拿大等多國成為主流株。

事實上，日本因流感病例激增，已宣布進入流感流行期；英國也出現一波較早的流感感染潮。美國目前整體流感活動，仍屬低檔，但病例數正緩步上升。據美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，當前主要感染株為A型H3N2。

•H3N2流感症狀

H3N2的常見症狀，與一般流感相似，包括發燒、咳嗽、流鼻水、疲倦、肌肉痛及畏寒。然而，這一株病毒在所有年齡層中，都可能造成更嚴重症狀，尤其是兒童與年長者。

感染H3N2的患者，更可能出現高燒，進而導致呼吸困難、脫水，甚至需要住院治療。2016至2017年、由H3N2主導的流感季，也曾因相似情況引發關注。

•變異株K是否已在美占上風？

雖然美國目前大多數病例由A型H3N2所致，但仍無法確定是否為K分支引發的主流感染。原因在國會先前44天停擺期間，CDC未能完整追蹤流感病例，使近幾周的流行情況難以掌握。此外，CDC最新的FluView報告中，並未公布分支病毒的流行資訊，未来是否會公布也尚不明朗。

K分支最早於6月在歐洲被識別，之後在北半球廣泛傳播。此分支累積7項突變。

•今年的流感疫苗能對抗K分支嗎？

2025-2026年度的三價流感疫苗，可對抗兩種A型流感病毒（H1N1與H3N2）以及一種B型流感病毒。

儘管疫苗涵蓋H3N2，但並未針對後來出現的K分支；因為疫苗配方早在2月便開始制定，遠早於K分支出現。

然而，這並不代表民眾不該接種流感疫苗。疫苗的目的不是完全避免感染，而是降低重症、住院與死亡風險。既然疫苗對H3N2有一定保護力，對K分支亦可提供部分防護，即便並非完全匹配。

美國全國公共電台（NPR）報導，英國數據顯示，疫苗對兒童預防K分支住院的保護力可達75%，對成人則約40%。

•如何在流感季保持健康？

流感季通常於12月至翌年2月達到高峰，民眾可採取以下防護措施：

1.接種流感疫苗：CDC建議年齡6個月以上民眾接種。

2.避開擁擠、通風不良的室內空間，減少呼吸道病毒傳播風險。

3.若必須前往此類場所，可考慮配戴N95或KN95口罩，降低吸入病毒機率。

4.勤洗手至少20秒，並注意咳嗽、打噴嚏時遮掩，可有效降低感染流感風險。

流感疫苗 CDC 日本

上一則

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

下一則

私人包機裝星鏈 網速比陸地快

延伸閱讀

台積電提告羅唯仁 專家：內外危機處理有一定效果

台積電提告羅唯仁 專家：內外危機處理有一定效果
3種呼吸道疾病同時活躍 節假日聚會小心防疫

3種呼吸道疾病同時活躍 節假日聚會小心防疫
施打新冠疫苗人數續減 莫德納淪最大做空標的

施打新冠疫苗人數續減 莫德納淪最大做空標的
加州4衛生官員駁CDC：疫苗不會造成自閉症

加州4衛生官員駁CDC：疫苗不會造成自閉症
河濱縣本季首現流感致死 衛生官員促打疫苗

河濱縣本季首現流感致死 衛生官員促打疫苗
洛縣本季首現流感死亡 為年長者

洛縣本季首現流感死亡 為年長者

熱門新聞

美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境