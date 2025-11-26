糧食券才剛恢復 新就業要求12月又攔路

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
政府停擺導致聯邦糧食券中斷期間，北加州舊金山的食品銀行為民眾提供幫助。（歐新社）
政府停擺導致聯邦糧食券中斷期間,北加州舊金山的食品銀行為民眾提供幫助。(歐新社)

糧食券現已恢復發放，但12月開始的新就業要求，可能使許多加州人還是會失去這項濟助。

聖荷西信使報報導，由於政府停擺導致聯邦糧食券中斷，灣區家庭仍在努力恢復，食物銀行也正竭力應對持續激增的需求。隨著下個月新的工作要求生效，全國數百萬人將失去福利，需求可能進一步擴大。與此同時，食品價格仍在上漲，加劇了許多低收入家庭的困境。

「我日子過得很艱難──我有三個兒子」，37歲的巴拉甘（Luis Barragan）在東屋崙一家繁忙的食品救濟站外排隊時說，他本月尚未收到糧食券，不得不減少食品開支。

感恩節將至，飢民救濟組織正忙於填補補充營養援助計畫（SNAP）中斷造成的缺口，而往年這個時候，他們通常會專注籌畫一年一度的節日食品募捐。

「我們服務的人數，幾乎與疫情期間一樣，只是現在的資源比那時少很多」，矽谷第二豐收食物銀行（Second Harvest）的執行總監巴喬（Leslie Bacho）說，他們每月為聖塔克拉拉縣和聖馬刁縣約50萬人次提供食物援助。

隨著長達43天的政府停擺結束，大多數SNAP受益者現在都收到11月補助金。在加州，平均每個家庭可獲得332美元。州政府官員表示，預計12月的補助金也將順利發放。

但川普「大而美法案」擴大的工作要求，將於12月生效，這引發人們擔憂，即全國各地的低收入家庭，可能很快就會失去援助。根據無黨派的國會預算辦公室估計，未來十年，SNAP的月均受益人數將減少約240萬人。

目前，許多參加SNAP的低收入者，已被要求工作、做志工、上學或參加職業培訓計畫。

先前的工作要求，僅適用18至54歲、無身體或精神殘疾，且無受扶養人的領取者。新法將適用範圍擴大至55到64歲的健康領取者，以及有14歲及以上子女的成年人。身體健全的領取者，通常必須每周平均工作或參加學校或職業訓練20小時。不符合工作要求的領取者，每三年只能領取三個月的福利。

