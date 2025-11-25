我的頻道

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

分析：民眾拖欠水電瓦斯費現象加劇 成川普政治難題

編譯廖宜怡／綜合報導
最新分析報告顯示，美國有愈來愈多消費者拖欠公用事業費用。（取自Pexels）
最新分析報告顯示，美國有愈來愈多消費者拖欠公用事業費用。（取自Pexels）

根據最新公布的消費者分析數據，美國有愈來愈多民眾拖欠公用事業費用，無法維持家中照明和暖氣系統，這對美國經濟而言是一警訊，也為川普創造出另一個政治難題。

美聯社報導，智庫世紀基金會（Century Foundation）和維權組織「保護借款人」（Protect Borrowers）表示，2024年4月到6月，美國家庭平均拖欠的公用事業費用比上一年同期增加9.7%，達到789美元，而同期能源帳單費率上漲了12%。

世紀基金會主席摩根（Julie Margetta Morgan）表示，水、電、瓦斯等公用事業帳單以及房貸與車貸帳單，通常是消費者會優先支付的項目。她認為，能源成本和公用事業費拖欠現象加劇意味著，消費者在其他支出方面可能也有拖欠問題。

摩根說：「大家已聽過許多公用事業費上漲的訊息，但透過人們實際拖欠付費的現象，我們才得以真正看出這對消費者造成了多大影響。」

自從共和黨在本月選舉中遭遇挫敗、物價上漲成為首要議題以來，川普一直試圖說服公眾物價正在下降。美聯社稱，電費快速上漲可能成為明年中期選舉中一些國會選區的關鍵議題。

美聯社表示，油價是川普最關心的消費議題之一，它約占消費者物價指數的3%，略低於電力和瓦斯費用的比例，意味著民眾從汽油上省下的金錢可能被更高的公用事業費用抵銷。

川普堅稱，所有關於通貨膨脹的負面數據都是假的，都是民主黨人想損害其政府聲譽放出的假消息。

川普14日在社群媒體上發文說：「事實上，在川普政府的領導下，物價正在大幅下降，主要是因為汽油和能源價格的下降。民主黨人提出的『物價可承受性』純屬謊言。」

世紀基金會引用加大（UC）消費者信用小組（Consumer Credit Panel）的數據指出，美國有近600萬戶家庭的公用事業帳單逾期未繳問題嚴重到必須交給催帳機構處理。而在川普執政的頭六個月裡，嚴重拖欠公用事業費用的家庭數量增加了3.8%。

「保護借款人」執行董事皮爾斯（Mike Pierce）說：「選民感到沮喪、家庭遭受損失，這都是科技巨頭和政客們進行幕後交易，導致民眾電費大幅上漲。川普政府選擇不履行職責來保護美國家庭和降低他們的生活成本。」

摩根和皮爾斯過去都曾在美國消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）工作，這個單位成立的目的是用來追蹤家庭借貸趨勢，以防潛在的濫用行為。不過，這個單位已遭川普政府關閉。

美聯社表示，聯邦政府一再宣稱，由於電價通常是由各州公用事業委員會監管，因此聯邦對電價上漲無需承擔任何責任。白宮堅持認為，依賴再生能源的民主黨執政州的公用事業成本反而更高。

財政部長貝森特（Scott Bessent）本月接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時說：「電價是州級問題。有些事情是在聯邦政府的控制範圍內，但地方電價不是。」

盡管世紀基金會和「保護借款人」的分析對公共事業費率發出警訊，但其他針對消費者的經濟分析則顯示，雖然面臨一些新壓力，美國消費者的財務狀況仍屬穩定。

在川普執政的頭六個月裡，嚴重拖欠公用事業費用的家庭數量增加了3.8%。（取自太平...
在川普執政的頭六個月裡，嚴重拖欠公用事業費用的家庭數量增加了3.8%。（取自太平洋瓦電官網）

