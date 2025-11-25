密爾比達越南河粉餐廳 勒令暫時歇業

福斯新聞台（Fox）報導，加州密爾比達 （Milpitas）一間越南 河粉店因員工被拍到將冷凍牛小排摔在地上解凍，遭衛生單位勒令暫時關閉。

這段影片近日在TikTok與Reddit上流傳，畫面顯示位於北密爾比達大道55號的「Pho Love」餐廳，一名員工在店後巷弄中，將成排牛小排猛烈摔在鋪著紙板的地面上。肉塊多次直接接觸水泥地面，旁邊還可見一個拖把桶。

有民眾向聖塔克拉拉縣（Santa Clara）環境衛生局提出申訴，衛生局於周四派員前往該店稽查。根據官方稽查報告，稽查員當場找到影片中的同一名員工。該名員工表示，影片是在上周二拍攝，當時因料理台空間不足，才會把肉帶到戶外，並試圖用摔打方式加速解凍。

報告指出，當員工發現肉品從包裝袋滑出、直接落地後，認為食材已遭汙染，因而「立即全數丟棄」。該員工向稽查員強調，影片中出現的牛小排並未烹調或提供給顧客。

稽查員在現場除發現不衛生的食材處理方式外，也查出多項違規，包括不當儲存與清潔作業、員工未持州規定的食品處理證照，甚至發現一隻活蟑螂。此外，稽查員還看到有員工洗手時未使用肥皂。

在多項重大違規下，Pho Love被勒令暫時停業，並須在11月28日前與縣政府完成後續處置。餐廳必須改善所有重大違規項目，並通過複查後才能重新營業。