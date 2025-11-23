我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

專家：黑五36%商品折扣不及平時

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家指出，黑色星期五購物是否真划算，取決購買的商品類型。（本報檔案照）
專家指出，黑色星期五購物是否真划算，取決購買的商品類型。（本報檔案照）

福斯新聞（FOX）報導，即將到來的黑色星期五Black Friday）購物，向來被視為「省錢良機」，然是否真可省下那麼多錢？有專家調查發現，雖然標示打折，但36%商品其實沒有提供任何折扣。而是否真能省錢，主要取決所購買的商品種類。

WalletHub比較黑色星期五前後價格，發現有36%商品，其實沒有提供任何折扣。「甚至部分打折商品的優惠力度，節前就有」，不過，對許多在一年來最大購物日進行促銷的部分商品來說，折扣十分有吸引力。

根據行銷與零售專家，最值得黑色星期五購入的商品，包括民生消費品、服飾與配件、珠寶等，這些商品通常折扣明顯。相反，家電、電腦與手機、家具等，黑色星期五的折扣，往往不如外界預期，甚至不一定比平日便宜。

專家指出，過去被視為黑色星期五必買的電子產品、玩具與遊戲主機，今年可能因關稅政策變動，而不再是最佳選擇。馬里蘭大學（Univ. of Maryland）史密斯商學院教授肯南（P. K. Kannan）告訴WalletHub，關稅及通膨，讓折扣充滿不確定性，「玩具大多來自中國，若美中之間新協議生效，關稅可能降低甚至歸零，讓以後購買可能更便宜；但面對這樣不確定情況，消費者最好貨比三家再下手。」

整體來說，消費者仍可於黑色星期五找到一些真正值得購入的商品。 湯瑪斯莫爾大學（Thomas More Univ.）助理教授卡爾（Michael Carr）表示，這是一年中少數能看到主要品牌大幅折扣，與特殊分期優惠時刻。但為省3美元，花大量時間瀏覽20美元商品清單，可能不一定值得，「買這些折扣商品是淨虧損，你的時間和精神價值更高」。他說，通常來說，買大件商品能拿到36至48個月零利率分期付款，才是真正優惠。

黑色星期五 關稅 Black Friday

上一則

Costco服飾熱賣 贏過品牌零售店

下一則

白宮發言人也愛 韓妝巨擘2026來美 首店開在巴沙迪那

延伸閱讀

專家:黑五36%商品折扣不及平時 買這三類真能省錢

專家:黑五36%商品折扣不及平時 買這三類真能省錢
中國專家 點出汽車供應鏈3大風險

中國專家 點出汽車供應鏈3大風險
冷水泳、康普茶、維他命真能防冬季生病？BBC訪三位專家揭迷思

冷水泳、康普茶、維他命真能防冬季生病？BBC訪三位專家揭迷思
關稅協議將公布 FT：台灣投資美4000億美元 經長：未定

關稅協議將公布 FT：台灣投資美4000億美元 經長：未定
中國兩院增144院士 軍事、國安專家多 8女科學家入選工程院

中國兩院增144院士 軍事、國安專家多 8女科學家入選工程院
1噸鴨絨爆漲到58萬 300元以下買不到真羽絨？專家教判別

1噸鴨絨爆漲到58萬 300元以下買不到真羽絨？專家教判別

熱門新聞

美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31
南加州治安部門近日警告，一種利用高科技設備竊取豪華車輛的新型手法正在快速蔓延。（示意圖由ChatGPT生成）

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

2025-11-21 14:49
金啟豪（Qihao Jin，音譯），17日槍殺曾共同居住的家人。（本報記者／攝影）

華男槍殺妻子前公婆「滅門報復」揭移民家庭矛盾

2025-11-21 13:10

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海