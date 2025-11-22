MAGA擬2月28日「入侵」迪士尼 樂園官方未授權

MAGA入侵行動預計於2月28日在迪士尼樂園舉行，組織方在官網商品頁面，正在出售限量版活動商品。(取自「805 Patriots」組織官網)

MAGA入侵行動預計於2月28日在迪士尼 樂園舉行，旨在「讓迪士尼再度偉大」(Make Disney Great Again)，但此活動未經迪士尼樂園官方授權。

「聖荷西信使報」報導，川普 支持者將在活動中，頭戴「MAGA」字樣頭帽、身穿「讓迪士尼再度偉大」T恤，策畫並參與一項「入侵」（invasion）迪士尼樂園的活動，支持所謂「回歸美國根源與經典價值」（return to American roots and classic values）。

根據在社交媒體宣傳「迪士尼MAGA入侵」（Disneyland MAGA Invasion）活動內容，這場「園區內的愛國者」（Patriots in the Park）活動，是由「805愛國者」（805 Patriots）組織舉辦，將於2月28日在安納罕主題公園舉行。

「805 愛國者」活動網頁上公告：「準備好在園區內的愛國者活動捍衛傳統，讓你們的聲音被聽見。」組織所在地點位在中央海岸區域號碼805，經常組織支持川普總統與保守派活動。

然而，這場「園區內的愛國者」活動，並非迪士尼樂園官方舉辦活動，也未經授權。此似乎與其他曾在迪士尼樂園舉辦的許多非官方活動相似，例如「同志日」（Gay Days）、「復古日」（Dapper Day）」、「蝙蝠日」（Bats Days）與「MiceChat Gumball Rally」遊行活動。

根據園方規範，迪士尼樂園有權拒絕任何穿著不當、影響遊客體驗的人士入園。主題樂園內，禁止攜帶旗幟與進行示威活動。

「805愛國者」組織發布公告，鼓勵參加「迪士尼MAGA入侵」活動的人士，配戴紅色MAGA帽子與藍色「讓迪士尼再度偉大」字樣的T恤。組織不鼓勵參加者攜帶美國國旗或MAGA旗幟、進入迪士尼樂園。

在組織官網的商品頁面，正在出售限量版「園區內的愛國者」T恤30美元、連帽衫50美元、嬰兒連身衣20美元。

「園區內愛國者」的活動標誌，採用迪士尼標誌性字體，描繪一名手持旗幟的美國獨立戰爭士兵，背景是睡美人城堡，並配有「讓迪士尼再度偉大」的標語。

川普總統與政府一直針對迪士尼在多元化、公平性與包容性方面的政策、提出批評。