我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 現「聲」致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

MAGA擬2月28日「入侵」迪士尼 樂園官方未授權

編譯組／綜合報導
MAGA入侵行動預計於2月28日在迪士尼樂園舉行，組織方在官網商品頁面，正在出售限量版活動商品。(取自「805 Patriots」組織官網)
MAGA入侵行動預計於2月28日在迪士尼樂園舉行，組織方在官網商品頁面，正在出售限量版活動商品。(取自「805 Patriots」組織官網)

MAGA入侵行動預計於2月28日在迪士尼樂園舉行，旨在「讓迪士尼再度偉大」(Make Disney Great Again)，但此活動未經迪士尼樂園官方授權。

「聖荷西信使報」報導，川普支持者將在活動中，頭戴「MAGA」字樣頭帽、身穿「讓迪士尼再度偉大」T恤，策畫並參與一項「入侵」（invasion）迪士尼樂園的活動，支持所謂「回歸美國根源與經典價值」（return to American roots and classic values）。

根據在社交媒體宣傳「迪士尼MAGA入侵」（Disneyland MAGA Invasion）活動內容，這場「園區內的愛國者」（Patriots in the Park）活動，是由「805愛國者」（805 Patriots）組織舉辦，將於2月28日在安納罕主題公園舉行。

「805 愛國者」活動網頁上公告：「準備好在園區內的愛國者活動捍衛傳統，讓你們的聲音被聽見。」組織所在地點位在中央海岸區域號碼805，經常組織支持川普總統與保守派活動。

然而，這場「園區內的愛國者」活動，並非迪士尼樂園官方舉辦活動，也未經授權。此似乎與其他曾在迪士尼樂園舉辦的許多非官方活動相似，例如「同志日」（Gay Days）、「復古日」（Dapper Day）」、「蝙蝠日」（Bats Days）與「MiceChat Gumball Rally」遊行活動。

根據園方規範，迪士尼樂園有權拒絕任何穿著不當、影響遊客體驗的人士入園。主題樂園內，禁止攜帶旗幟與進行示威活動。

「805愛國者」組織發布公告，鼓勵參加「迪士尼MAGA入侵」活動的人士，配戴紅色MAGA帽子與藍色「讓迪士尼再度偉大」字樣的T恤。組織不鼓勵參加者攜帶美國國旗或MAGA旗幟、進入迪士尼樂園。

在組織官網的商品頁面，正在出售限量版「園區內的愛國者」T恤30美元、連帽衫50美元、嬰兒連身衣20美元。

「園區內愛國者」的活動標誌，採用迪士尼標誌性字體，描繪一名手持旗幟的美國獨立戰爭士兵，背景是睡美人城堡，並配有「讓迪士尼再度偉大」的標語。

川普總統與政府一直針對迪士尼在多元化、公平性與包容性方面的政策、提出批評。

迪士尼 川普 Disney

上一則

專家Gina教你省下房產稅 提供一對一初步評估

下一則

「雙手合併後旋轉」是什麼飛機餐？空服員神祕手語大揭密

延伸閱讀

迪士尼推加州居民優惠 3天跳園最多5折

迪士尼推加州居民優惠 3天跳園最多5折
迪士尼假日季推30新菜餚迎賓 這道最驚人最對亞洲胃

迪士尼假日季推30新菜餚迎賓 這道最驚人最對亞洲胃
迪士尼假日推出30美食 這道最驚人

迪士尼假日推出30美食 這道最驚人
迪士尼「海洋奇緣」真人版來了 巨石強森再飾半神人毛伊

迪士尼「海洋奇緣」真人版來了 巨石強森再飾半神人毛伊
開幕4個月破80萬人次 上海樂高樂園「來客速」不及迪士尼

開幕4個月破80萬人次 上海樂高樂園「來客速」不及迪士尼
來客速度不及迪士尼...上海樂高樂園 開幕4個月遊客破80萬人次

來客速度不及迪士尼...上海樂高樂園 開幕4個月遊客破80萬人次

熱門新聞

美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
華人搬到亞特蘭大，在房子四周、內外裝滿監控，被視為「異類」。（圖／受訪者提供）

華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑

2025-11-14 22:17
好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31
白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增