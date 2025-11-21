我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

民調：節省開支 高達1/3加州人減少購買食物

編譯林思牧／綜合報導
價格高漲讓加州居民上超市時會三思而買。 (谷歌地圖)
最新的民意調查發現，竟然有高達三分之一加州人為節省開支而減少食物的購買。

聖荷西信使報報導，隨著食品價格持續上漲，而且數百萬加州居民的食品福利本月初受到阻斷，加州公共政策研究所的一項最新調查顯示，近三分之一的加州居民表示，過去一年裡，他們或家中的其他人為了省錢減少了食品支出。該無黨派智庫的調查主任巴爾達薩雷（Mark Baldassare）在一份聲明中指出︰「低收入的加州居民尤其脆弱：一半的人表示他們的家庭減少了食品開支。」

幾年前受疫情影響食品價格飆升，而今年由於進口商品關稅的增加，食品價格持續攀升。根據聯邦數據，截至9月的12個月裡，全美食品價格上漲了約3%。

同時在政府停擺期間，加州530萬SNAP（補充營養援助計畫）受益人中的大多數人的聯邦食品援助款項被延遲發放，導致數以千計的人湧入舊金山灣區的食物銀行。援助資金現在又開始發放了，但川普的大而美法案中規定的新工作要求將於下個月生效，這引發了人們的擔憂，即全國可能有數百萬人最終會失去援助。

該法案的共和黨支持者認為，工作要求將消除詐欺行為，並確保只有真正需要補充營養援助計畫（SNAP）福利的人才能獲得援助。公共政策研究所的調查也發現，近70%的加州居民預期在未來一年將面臨嚴峻的經濟挑戰，儘管四分之三的受訪者對家庭財務狀況至少在某種程度上感到滿意。

州民並不認為他們選出的領導人有能力應對當前的經濟狀況。州長紐森獲得了52%的支持，而州議會的支持率為46%。同時，川普的支持率為27%，國會的支持率僅17%。「加州人對經濟和生活成本的擔憂已經持續數年，這正在改變他們對大局的看法，」巴爾達薩雷說。

