去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

專家：累積財富 從7個簡單理財習慣開始

洛杉磯訊
專家指出，無論是短期還是長期的財務目標，建立穩健的儲蓄與投資策略始終是理財的基礎。（Pexels）
省錢與花錢並非難以調和的拉鋸戰，透過幾項簡單易行的理財習慣，民眾也能逐步累積財富。根據理財網站GOBankingRates報導，無論是短期還是長期的財務目標，建立穩健的儲蓄與投資策略始終是理財的基礎，以下報導中提及的七項容易上手的省錢習慣：

1.設定自動轉帳

全國知名省錢專家、作家兼節目評論員Andrea Woroch建議，透過「自動轉帳」養成固定儲蓄習慣。例如每周轉出10元、每月25元至獨立帳戶，「自動儲蓄既省事又能保持一致性，看到存款增加後也會更有動力。」隨著習慣成形，可逐步提升扣款金額。

2.梳理並管理債務

信用卡、學貸、車貸等多項債務往往讓人不知從何下手。專家建議先列出所有債務的到期日、最低還款額與利率，以利釐清優先順序，再集中償還高利率債務，可減少支付的總利息。

3.多用現金支付

Woroch推薦以現金付款，有助避免不必要的衝動消費，也能有效限制支出。民眾仍可透過如Fetch.com等平台，上傳收據換取積分，兌換各大零售商禮品卡。

4.提前規畫支出

將所有大小開銷納入預算，有助抑制臨時購物的慾望。例如參加球賽或演唱會時，提前比較交通方案，駕車未必最划算；長期而言，定期為401(k)或個人退休帳戶（IRA）供款，也屬於提前規畫的重要一環。

5.找出不必要消費的誘因

花點時間辨識自己的購物「觸發點」，能有效降低不必要的花費。「若你難以抗拒促銷，關閉折扣推播、取消店家電子報訂閱就能減少刺激。」若常因無聊逛網站購物，可刪除線上帳號內的信用卡資訊，增加付款障礙。

6.為不同用途建立獨立帳戶

專家建議，將帳戶依用途分開，例如帳單帳戶、日常支出帳戶與儲蓄帳戶等，清楚區隔資金流向。此外，可開立高利率線上儲蓄帳戶，加速利息累積，讓存款成長更快。

7.定期檢視每月帳單

Woroch建議，花幾分鐘檢查帳單即可找到省錢空間，例如向服務提供商詢問新優惠、談降費率或改用電子帳單。關閉不用的訂閱、暫停會員資格、比價更換服務供應商，也都能節省可觀費用。

利率 退休 學貸

