賭城網站懸賞2000元 物色「感恩節自助餐」美食評論家

編譯組／綜合報導
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）
若你喜愛美食，又鍾情於感恩節大餐的話，你的機會來了。拉斯維加斯一個體育運動博彩網站Vegas Insider正以2000美元獎金，物色一位美食家幸運兒，透過試食來評選這賭城最好的感恩節自助餐。

Vegas Insider成立於1997年，提供有關美國體育運動博彩的相關資料如賠率及體育活動資訊等。該網站就這次懸賞物色自助餐美食家在告示中寫道：「土豆泥、即切肉、豐盛有餘的甜點。您只需帶來您的好胃口，我們就會送您現金。」

若你年滿21歲，為美國合法居民，同意參加活動的條款細則，擁有TikTok或Instagram帳號，即可填表申請（報名鏈結貼於本文末）成為這位自助餐評選人。在表格中，你須簡述為何自己應該勝出成為這位美食評選家。

申請截止日期為2025年11月25日，得獎者公有布日期為2025年11月26日。

一旦獲選，須接受Vegas Insider編輯部兩次面試，對賭城大道上提供的各款自助餐進行品嚐、評鑑和匯報，然後製作至少一個社交媒體影片放於TikTok or Instagram來分享試食體驗，並標示（tag）Vegas Insider，又須以短文總括你看到的亮點和最愛。你的分享訊息有機會刊登於Vegas Insider網站上（VegasInsider.com）。

報酬就是2000美元現金獎，你可以自由規畫在賭城內的感恩節自助餐之旅，用獎金支付你選擇的旅遊行程、酒店和自助餐費用。

當你品評哪個是最好的自助餐時，按照的標準是其創意與原創性、幽默感及娛樂價值、與拉斯維加斯和美食的相關性及熱情。

Vegas Insider發言人表示「拉斯維加斯人對美食的享受十分認真，我們正在尋找一位擁有具冒險精神的味蕾、出色的說故事能力，以及對一切最優越之事皆能欣賞熱愛的人。」

申請報名鏈結：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCHfNn6B10UZms0p4efxE79a7jueJRbcNCQk3K8RsilRKd7w/viewform

賭城 感恩節 TikTok

