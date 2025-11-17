法廊快報／暫停標誌旁無人「加州式滑行」仍違法

我的頻道

編譯組／綜合報導
加州司機在公路上看見停車標誌，必須完全停車，不可慢駛通過，否則遲違法，這是加州車輛法（California’s Vehicle Code）所規定。（Unsplash免費圖片網站 / Le Thanh Huyen）
加州的公路上不乏各類駕駛規則告示牌，然而，會否有些例外情況可以不跟從這些告示？例如，若四周無人，可否在停車標誌面前把車子駛過，進行「加州式滑行」？這樣會收到告票嗎？

最近「沙加緬度蜜蜂報」就此問題採訪了加州公路巡警局（CHP），談及多項交通要則。

根據加州車輛法，司機在停車標誌前，必須完全停車，這是不論在停車線處、人行過馬路處，或在十字路口前，均須如此；而這規則亦適用於鐵路道口。

那麼，司機在停車標誌前必須停車多久？CHP指出：「法例沒有規定完全停車的具體時間，完全停車是指車速為零。」車輛完全停車後，司機可以在「輪到自己通行且安全的情況下」通過。

至於「加州式滑行」（California roll），是指司機在停車標誌前減速慢駛，但未完全停車。根據CHP回覆所得，即使四周無人，司機若在停車標誌前不停車而作加州式滑行，是違法的。

CHP表示，根據州法律，駕駛員必須「在進入十字路口前，在限速線或人行過馬路處完全停車」，並即使路口沒有其他車輛、自行車或行人，此法律也沒有提供例外許可。

根據加州車輛法，地方政府可以決定在哪裡設置停車標誌，以加強交通安全。

在加州的十字路口前，誰可以先通行？

根據加州車輛管理局出版的《加州司機手冊》規定，在駛向十字路口時，先到達的車輛擁有優先通行權，其他車輛、自行車和行人都必須等候。不過，當然總會有人不遵守規定而強行通過，這時，手冊指示司機：「如果讓行有助避免撞車，請放棄您的優先通行權。」但若是行人的話，司機就失去優先通行權，因為手冊訂明：「在有標記或無標記的人行過馬路處，行人擁有優先通行權。」

根據加州車輛法，若兩名司機同時到達共有四向的十字停車路口，位於左側的司機必須讓行予右側車輛。當兩輛車從相反方向到達此四向路口，其中一輛欲向左轉時，那正在左轉的另一司機必須讓行予迎面而來的車輛。

未完全停車有何罰則？

綜合各方資料，未完全停車通常引致罰款或駕駛記錄扣分，或兩樣同時進行，基本罰款為70美元，還未計訴訟費。在加州，司機在某個年期被扣滿某個分數，可被認定為疏忽駕駛員，而面臨暫停甚至吊銷駕駛執照。司機的駕駛記錄分數亦會上報保險公司，通常引來更高保費

