我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

加州年砍近4萬畝葡萄園 凸顯葡萄酒產業危機嚴重

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由於供需失衡，加州過去一年來砍去近4萬畝葡萄園，凸顯其葡萄酒產業危機的嚴重性。（美聯社）
由於供需失衡，加州過去一年來砍去近4萬畝葡萄園，凸顯其葡萄酒產業危機的嚴重性。（美聯社）

最新報告顯示，加州過去一年來砍掉7%的葡萄園，面積近4萬畝，凸顯了當地葡萄酒產業危機的嚴重性，但也預示轉機可能即將到來。

舊金山紀事報報導，美國葡萄酒消費量跌至90年來最低，導致葡萄酒銷售量遭遇空前下滑。連續兩年，加州種植的葡萄賣不出去，使數以千噸計的葡萄爛在藤蔓上。2024年，加州葡萄收成創下20年來新低，比2023年少了23%，主要是因為葡萄無人採摘。這個情況迫使許多農民放棄或砍去葡萄藤。

紀事報表示，雖然這些損失短期內對葡萄種植者而言是毀滅性的，但大規模減少葡萄藤可能有助糾正多年來葡萄供應過剩的問題，並使市場恢復供需平衡。

由加州釀酒葡萄種植者協會（California Association of Winegrape Growers）委託進行的「2025年現有釀酒葡萄面積報告」對2024年10月1日到2025年8月1日期間加州葡萄園面積的變化做出評估。報告表示，在這段期間，加州有超過3萬8000畝的葡萄園被砍除，而截至8月，加州剩下的葡萄園面積為47萬7000畝。

代表加州約400名種植者的聯合葡萄種植者合作社（Allied Grape Growers cooperative）主席比特（Jeff Bitter）本周表示，除了被砍除的葡萄園，還有其他數千畝葡萄園已被棄耕，而且很快就會被砍除。

調查發現，葡萄過剩對聖荷昆縣（San Joaquin County）洛迪（Lodi）的打擊最為嚴重，當地已有20%的葡萄園被砍除，總計約8000畝。

洛迪釀酒葡萄委員會（Lodi Winegrape Commission）執行董事史賓賽（Stuart Spencer）說：「很明顯，本地面臨著極大的經濟壓力。大型葡萄酒公司寧願進口數百加侖廉價葡萄酒，也不願購買本地種植的葡萄。」

數據顯示，佛萊斯諾縣（Fresno County）是加州葡萄種植面積減少比率最高的地區，達18%。即使是加州最負盛名的葡萄產區如聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）、納巴縣（Napa）和蘇諾瑪縣（Sonoma），也難逃葡萄園被砍除的命運，分別減少9%、7%和5%。

比特說：「雖然這個行業的進步必須以犧牲種植者的利益為代價，但我們正朝實現市場平衡的目標前進中。」他表示，加州需要將葡萄園面積減少到約42萬5000畝，才能達到供需平衡的程度。

加州 舊金山

上一則

數十名華二代 拜師學中醫

下一則

七旬眾議員搭機看色情圖 兄弟罵色鬼

延伸閱讀

搭機看色情圖 七旬加州國會議員這回應亮了...

搭機看色情圖 七旬加州國會議員這回應亮了...
明年1月底政府再關門？料兩黨又會為健保補貼僵持

明年1月底政府再關門？料兩黨又會為健保補貼僵持
加州富豪在這建房很快搶光 每年還要繳幾萬會員費

加州富豪在這建房很快搶光 每年還要繳幾萬會員費
手機能當護照用？蘋果新功能便捷TSA多州測試中

手機能當護照用？蘋果新功能便捷TSA多州測試中
非公民商業駕照限縮令 上訴法院擋下

非公民商業駕照限縮令 上訴法院擋下
韓系車廠 遭控剝削童工、強制囚犯勞力

韓系車廠 遭控剝削童工、強制囚犯勞力

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29
爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

2025-11-13 01:20

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英