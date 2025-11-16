加州年砍近4萬畝葡萄園 凸顯葡萄酒產業危機嚴重

由於供需失衡，加州過去一年來砍去近4萬畝葡萄園，凸顯其葡萄酒產業危機的嚴重性。（美聯社）

最新報告顯示，加州 過去一年來砍掉7%的葡萄園，面積近4萬畝，凸顯了當地葡萄酒產業危機的嚴重性，但也預示轉機可能即將到來。

舊金山 紀事報報導，美國葡萄酒消費量跌至90年來最低，導致葡萄酒銷售量遭遇空前下滑。連續兩年，加州種植的葡萄賣不出去，使數以千噸計的葡萄爛在藤蔓上。2024年，加州葡萄收成創下20年來新低，比2023年少了23%，主要是因為葡萄無人採摘。這個情況迫使許多農民放棄或砍去葡萄藤。

紀事報表示，雖然這些損失短期內對葡萄種植者而言是毀滅性的，但大規模減少葡萄藤可能有助糾正多年來葡萄供應過剩的問題，並使市場恢復供需平衡。

由加州釀酒葡萄種植者協會（California Association of Winegrape Growers）委託進行的「2025年現有釀酒葡萄面積報告」對2024年10月1日到2025年8月1日期間加州葡萄園面積的變化做出評估。報告表示，在這段期間，加州有超過3萬8000畝的葡萄園被砍除，而截至8月，加州剩下的葡萄園面積為47萬7000畝。

代表加州約400名種植者的聯合葡萄種植者合作社（Allied Grape Growers cooperative）主席比特（Jeff Bitter）本周表示，除了被砍除的葡萄園，還有其他數千畝葡萄園已被棄耕，而且很快就會被砍除。

調查發現，葡萄過剩對聖荷昆縣（San Joaquin County）洛迪（Lodi）的打擊最為嚴重，當地已有20%的葡萄園被砍除，總計約8000畝。

洛迪釀酒葡萄委員會（Lodi Winegrape Commission）執行董事史賓賽（Stuart Spencer）說：「很明顯，本地面臨著極大的經濟壓力。大型葡萄酒公司寧願進口數百加侖廉價葡萄酒，也不願購買本地種植的葡萄。」

數據顯示，佛萊斯諾縣（Fresno County）是加州葡萄種植面積減少比率最高的地區，達18%。即使是加州最負盛名的葡萄產區如聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）、納巴縣（Napa）和蘇諾瑪縣（Sonoma），也難逃葡萄園被砍除的命運，分別減少9%、7%和5%。

比特說：「雖然這個行業的進步必須以犧牲種植者的利益為代價，但我們正朝實現市場平衡的目標前進中。」他表示，加州需要將葡萄園面積減少到約42萬5000畝，才能達到供需平衡的程度。