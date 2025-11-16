66號公路百年地標 庫卡蒙加牧場市小加油站變身博物館

66號公路上的百年歷史加油站博物館。（取自谷歌地圖）

南加州庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）山麓大道（Foothill Blvd.），有一座1915年落成的小型Richfield加油站 ，存在歷史比汽油車普及還早、更比著名66號公路成形還早十幾年。如今，成為「庫卡蒙加加油站66號公路博物館」，見證美國汽車文化發展，也是各地遊客的打卡景點。

然而，這個百年地標能迎來新生，其實是個「死裡逃生」的故事，因它險些就被拆除。

1970年代，高速公路取代舊公路交通，66號公路從輝煌走向荒涼，加油站也被迫關閉，建築長期荒廢。到2009 年，廣告看板公司Lamar Advertising申請拆除加油站許可，一切似乎將畫下句點。可是，命運就此逆轉。庫卡蒙加牧場市議會決定介入，否決拆除案，並將這座加油站列為受保護地標，更要求業主將建物捐給新成立的非營利組織「Route 66 Inland Empire California」。於是，志工與車迷因此接手展開長達數年的修復工 程。

志工們澆築新地基、拆除腐朽木材、換新屋頂、恢復水電，並以原始建築風格重新粉刷灰泥外牆。修復過程甚至有意外驚喜–這棟房子原本不是後人熟悉的白色，而是亮眼的「金絲雀黃」（canary yellow）。鮮黃漆色，讓古董加油站重新成為66號公路上最吸睛的小建築。

2015年，加油站修復完成並正式成為博物館。2025年，志工與市府代表舉行博物館落成10周年紀念活動，一張賀狀寫道：「這棟建築已屹立110年，經得起時間考驗。」

雖然建築僅400平方呎，但每月仍吸引約200至250名遊客，且四分之一來自海外。翻閱簽到簿，短短六周內就出現來自義大利 、德國、英國、挪威、葡萄牙、澳洲、台灣等地的名字。志工Alan Ryan 說：「我們甚至接待過從莫斯科來的家庭，他們在俄羅斯就聽說這裡。」 對外國人來說，美國汽車文化等同66號公路。他們想看真實的、保留下來的歷史。有一對英國夫妻甚至把66號公路當成蜜月旅行路線，特地到此打卡。

志工團隊正籌備下一輪修復工程，重建在2011年坍塌的車庫。新建車庫將有2035平方呎，其中一半可用於擴增展覽空間。目前已籌得大約8萬美元，但預估至少需60萬美元，未來將申請補助並持續募款。

2026年，恰逢66號公路百周年，這座象徵汽車文化與懷舊精神的黃金小站，將再次迎來關注高峰。

博物館地址：9670 Foothill Blvd, Rancho Cucamonga, CA 91730。開放時間為周四至周日，上午10時至下午4時，免費參觀。館內還展示1938年加油站開出的帳單、加油員制服、零件與歷史照片，彷彿走進時光隧道。2015年後博物館加蓋了一座獨立洗手間，外觀完全比照原建築風格，被稱為「整條66號公路最乾淨的衛生間」，成為另類亮點。