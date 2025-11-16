我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

66號公路百年地標 庫卡蒙加牧場市小加油站變身博物館

記者啟鉻／庫卡蒙加牧場報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
66號公路上的百年歷史加油站博物館。（取自谷歌地圖）
66號公路上的百年歷史加油站博物館。（取自谷歌地圖）

南加州庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）山麓大道（Foothill Blvd.），有一座1915年落成的小型Richfield加油站，存在歷史比汽油車普及還早、更比著名66號公路成形還早十幾年。如今，成為「庫卡蒙加加油站66號公路博物館」，見證美國汽車文化發展，也是各地遊客的打卡景點。

然而，這個百年地標能迎來新生，其實是個「死裡逃生」的故事，因它險些就被拆除。

1970年代，高速公路取代舊公路交通，66號公路從輝煌走向荒涼，加油站也被迫關閉，建築長期荒廢。到2009 年，廣告看板公司Lamar Advertising申請拆除加油站許可，一切似乎將畫下句點。可是，命運就此逆轉。庫卡蒙加牧場市議會決定介入，否決拆除案，並將這座加油站列為受保護地標，更要求業主將建物捐給新成立的非營利組織「Route 66 Inland Empire California」。於是，志工與車迷因此接手展開長達數年的修復工程。

志工們澆築新地基、拆除腐朽木材、換新屋頂、恢復水電，並以原始建築風格重新粉刷灰泥外牆。修復過程甚至有意外驚喜–這棟房子原本不是後人熟悉的白色，而是亮眼的「金絲雀黃」（canary yellow）。鮮黃漆色，讓古董加油站重新成為66號公路上最吸睛的小建築。

2015年，加油站修復完成並正式成為博物館。2025年，志工與市府代表舉行博物館落成10周年紀念活動，一張賀狀寫道：「這棟建築已屹立110年，經得起時間考驗。」

雖然建築僅400平方呎，但每月仍吸引約200至250名遊客，且四分之一來自海外。翻閱簽到簿，短短六周內就出現來自義大利、德國、英國、挪威、葡萄牙、澳洲、台灣等地的名字。志工Alan Ryan 說：「我們甚至接待過從莫斯科來的家庭，他們在俄羅斯就聽說這裡。」 對外國人來說，美國汽車文化等同66號公路。他們想看真實的、保留下來的歷史。有一對英國夫妻甚至把66號公路當成蜜月旅行路線，特地到此打卡。

志工團隊正籌備下一輪修復工程，重建在2011年坍塌的車庫。新建車庫將有2035平方呎，其中一半可用於擴增展覽空間。目前已籌得大約8萬美元，但預估至少需60萬美元，未來將申請補助並持續募款。

2026年，恰逢66號公路百周年，這座象徵汽車文化與懷舊精神的黃金小站，將再次迎來關注高峰。

博物館地址：9670 Foothill Blvd, Rancho Cucamonga, CA 91730。開放時間為周四至周日，上午10時至下午4時，免費參觀。館內還展示1938年加油站開出的帳單、加油員制服、零件與歷史照片，彷彿走進時光隧道。2015年後博物館加蓋了一座獨立洗手間，外觀完全比照原建築風格，被稱為「整條66號公路最乾淨的衛生間」，成為另類亮點。

加油站 復工 義大利

上一則

人與事╱奇諾谷華人聯盟成立 創會主席趙桂楓

下一則

華人漫畫家莫大軍 鼻髮眼傳神畫川普

延伸閱讀

埃及新地標 彭士佛讓大埃及博物館與金字塔共生

埃及新地標 彭士佛讓大埃及博物館與金字塔共生
德國博物館擺脫刻板印象 「暴躁導覽員」正紅

德國博物館擺脫刻板印象 「暴躁導覽員」正紅
蟑螂粉咖啡、螞蟻南瓜飲…北京博物館1杯賣38元：口感不錯

蟑螂粉咖啡、螞蟻南瓜飲…北京博物館1杯賣38元：口感不錯
大都會博物館升級照明改採LED 市府撥款2500萬惹議

大都會博物館升級照明改採LED 市府撥款2500萬惹議
印度新德里著名地標紅堡附近發生爆炸 增至10死30傷

印度新德里著名地標紅堡附近發生爆炸 增至10死30傷
「讓皇后回家」 8萬埃及人連署促德國還「娜芙蒂蒂頭像」

「讓皇后回家」 8萬埃及人連署促德國還「娜芙蒂蒂頭像」

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29
爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

2025-11-13 01:20

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英