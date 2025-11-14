「自然」雜誌：新冠疫苗或讓肺癌、皮膚癌患延長壽命2倍

新冠疫苗顯著延長某些癌症患者的存活期。（記者邵敏／攝影）

發表於科學雜誌「自然」（Nature）的研究顯示，新冠疫苗 除預防病毒感染外，還可能顯著延長某些癌症 患者的存活期。研究發現，患有肺癌並接種新冠疫苗的患者，生存期幾乎是未接種患者的兩倍；皮膚癌患者，同樣效果顯著。科學家認為，這項研究，對開發「通用癌症疫苗」意義非凡，或將成為癌症治療的新轉折點。

該研究由德州安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）主導。884名第三期與第四期肺癌患者中，有180名患者接受免疫治療（Immunotherapy）的100天內，接種新冠mRNA疫苗，包括輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）疫苗，其餘704名患者未接種。研究人員在控制年齡、病情嚴重度等因素後，結果顯示，接種新冠疫苗者的中位存活期為37.3個月，未接種者為20.6個月；三年後存活比例分別為55.7%與30.8%，兩者對比十分明顯。

相似結果也出現在皮膚癌患者中。沒有接種新冠疫苗者，中位生存期為27個月，接種疫苗的患者壽命顯著延長。值得注意的是，這項延壽效應，僅見mRNA疫苗。mRNA疫苗，並非把滅活病毒注入體內產生免疫，而是製造模擬病毒的訊息，讓人體細胞生產病毒表面的一小部分「刺突蛋白（Spike Protein）」；免疫系統發現這個「外來蛋白」後，產生抗體。

mRNA新冠疫苗究竟如何對抗癌症？科學家指出，癌症的發生，是體內正常細胞發生突變，不受控制生長和分裂，並形成腫瘤。由於癌細胞 源於人體自身，免疫系統難以辨認。傳統治療如手術、放療或化療，雖能殺死癌細胞，但也會破壞健康組織，導致嚴重副作用。免疫治療則透過激活免疫系統，針對癌細胞進行更精準攻擊，但這類療法需針對不同癌症類型開發專屬藥物，耗時長且成本高昂。

根據此次研究結果，mRNA疫苗可能廣泛激活免疫系統，提升人體對癌細胞的辨識與攻擊能力。在動物實驗中，研究人員觀察到mRNA疫苗能將原本「隱形」的腫瘤，轉變為可被免疫系統識別的「可見腫瘤」，顯示其能增強免疫治療的效果。腫瘤學家表示，這項新發現為開發「通用癌症疫苗」帶來希望，未來或能設計出低風險、低成本、可大量生產的免疫激活型疫苗，輔助癌症治療。

報導指出，一項針對2003年至2021年，FDA核准的124款癌症新藥的研究顯示，多數藥物的平均延壽僅2.8個月。相比之下，mRNA疫苗對肺癌與皮膚癌患者的效果，堪稱革命性改變。不過，專家提醒，目前研究只顯示相關性，而非因果關係，最終確認新冠疫苗是否延長患者存活期，仍需進行隨機對照臨床試驗（RCT）。此外，科學家也需進一步研究mRNA疫苗，究竟如何在分子層面激活免疫系統，從而影響癌細胞。