白卡將重審資產 計入第2套房、車 注意存款現金新規

白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

加州白卡 （Medi-Cal）作為規模最大的醫療補助計畫，目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障，約占全州人口三分之一。當局日前公布2026年白卡重大變更，其中一項是恢復個人資產審查，包括存款、現金、第二套房產、以及第二部車輛等。

明年1/1起恢復對65歲以上、身心障礙人士審查

加州醫療補助局（Department of Health Care Services, DHCS）日前公布，自2026年起，白卡計畫將進行多項政策調整，主要涉及資產審查、以及無證移民 的參保資格更改等。明年1月1日開始，恢復針對年滿65歲以上、或具有身心障礙人士進行資產審查，該項規定將在申請與年度續審時實施。

根據新規定，個人資產上限為13萬美元，每增加一名家庭成員，資產上限提高6萬5000美元，夫妻資產上限19萬5000美元，最多可計算10位家庭成員。可計入資產包括銀行存款、現金、以及超過一套住房和一輛汽車的任何其他財產。不列入計算的資產包括主要居住房屋、一輛車、生活用品及特定退休帳戶。如果一定時間內存在資產轉移或饋贈行為，政府將保留追溯期，恐致白卡資格被拒。

醫療補助局指出，2026年白卡收入審核不變。據華興保險經紀公司提供的資料顯示，白卡收入上限，應低於或等於聯邦收入貧困線（FPL）138%。根據目前的聯邦貧困線標準，單身收入2萬1597美元以內，一家兩口收入2萬9187美元，三口之家收入3萬6777美元，一家四口收入4萬4367美元。華興保險提醒民眾，要留意每年年初更新的聯邦貧困線標準。

華興保險個人健保副經理Vivian Huang指出，加州居民如果收入在138%以上，將可以符合加州全保的資格，如果個別族群收入低於聯邦貧困線138%，但因其他原因不符合白卡資格，申請被拒，將會有機會被白卡部門轉到「加州全保」申請醫療保費補助，具體情況需諮詢專業經紀。

盡管不少人受新規影響，但醫療補助局表示，對於絕大部分現有白卡人士而言，醫療資格與福利內容不會改變。受益人仍將可獲得全面的健康照護服務，包括醫師門診與住院、急診與處方藥、精神健康與藥物濫用治療、預防性醫療（健康檢查與疫苗接種）、長期照護、以及必要的交通協助。此外，白卡仍將涵蓋牙科與視力保健，以及其他促進健康與生活品質的相關服務。

另一項白卡重大變更涉及無證移民。自2026年1月1日起，白卡取消部分無證移民的新登記資格。受影響群體包括年齡19歲及以上、未懷孕婦女、無合法移民身分、目前依賴州政府資金取得全額白卡福利。這意味著，這些群體即使符合收入條件，明年也將無法新申請全額白卡。不過，已登記的現有會員仍可保留醫療保障，只要每年完成續審。若因文件延誤或續審逾期暫時失去資格，將有90天寬限期可補件恢復保障。

醫療補助局強調，18歲以下的未成年人與孕婦，無論移民身分如何，仍可享有全額白卡，孕婦保障從懷孕期間起算，延續至產後一年。

自2027年7月1日起，部分無合法身分、或居留未滿五年的合法移民成年人（19–59 歲，非孕婦），每月需支付30美元保費才能維持白卡保障。更多資訊，可訪問醫療補助局官方網站：www.dhcs.ca.gov、白卡客服專線：1-800-541-5555、或者當地縣政府社會服務辦公室（County Social Services Office）。