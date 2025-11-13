氣候宜人 「歐洲南加州」杜布洛夫尼克 美遊客暴增

位於歐洲克羅埃西亞（Croatia）南部的杜布洛夫尼克（Dubrovnik）近幾年新進為美國遊客新寵。（示意圖取自Pexels）

近幾年，歐洲一個千年小鎮成為美國人旅行的「新寵」。這個小鎮不僅風光豔麗，氣候宜人，被遊客稱為「歐洲的南加州 」，它還是大熱劇集「冰與火之歌：權力遊戲」中君臨城（King's Landing）原型。

根據每日郵報（Daily Mail）報導，位於歐洲克羅埃西亞（Croatia）南部的杜布洛夫尼克（Dubrovnik）近幾年新進為美國人的旅遊勝地。根據該國政府數據，美國遊客至今已達23萬9000人。近一年美國遊客數量達到年比14%的增長，即將超過英國遊客數量成為當地最多的遊客國別。2025年，有26萬英國遊客抵達杜布洛夫尼克所在縣旅遊。

杜布洛夫尼克被譽為克羅埃西亞的明珠。這裡最吸引人們的是老城區的中世紀建築，是「權力遊戲」中的主要拍攝地之一。這裡高聳的古代塔樓，狹窄的鵝卵石路以及土紅色的屋頂，為該劇集貢獻不少經典場景。該地還以美麗的沙灘以及溫和的氣候為遊客喜愛。

每日郵報介紹，美國人Julia Herceg兒時每個夏天都會到訪克羅埃西亞Zadar市的親戚。她表示這裡的氣候如南加 州一般。2022年時，Julia Herceg來到杜布洛夫尼克讀大學。

杜布洛夫尼克的波斯尼亞灣海岸線綿延12哩，毗鄰亞得里亞海（Adriatic Sea）。該市約有人口4萬1000人。在旅遊旺季，隨著遊客乘坐郵輪 來此地遊覽，人口超過5萬。

當地業者介紹，隨著越來越多的遊客到來，這裡的費用特別是吃和住，已經在升高，建議旅客避開旅遊高峰期。