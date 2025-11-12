全美執行長離職率升 加州9個月194位居冠

美國公司的執行長離職率近兩年來大幅上升，加州 今年已有194位離職，居全美之冠。是什麼原因造成這種趨勢？

聖荷西信使報報導，不穩定的就業市場正在削弱高階主管的職位保障——尤其是在加州。根據職場顧問公司 Challenger, Gray & Christmas的報告，執行長的離職率正在上升。Challenger的報告指出，2025年的頭九個月，全美共有1650位執行長離職。這是過去兩年企業高階主管更迭趨勢的一部分。

2024年同期，離職的執行長人數為1652位。然而，在之前的九年中，同期離職的執行長人數中位數為1004位。這意味著，高階主管這兩年的更迭率增加了64%。

加州是2025年執行長離職人數最多的州，九個月內共有194位執行長離職。接下來依序是德州 （132位）、北卡羅萊納州（102位）、佛羅里達州（98位）和賓州（75位）。

值得注意的是，加州是美國最大的經濟體。它擁有1800萬就業人口，超過其他任何州，占全美1.59億就業人口的11%。加州企業占史坦普500指數成分股公司總數的11%。此外，在Inc.雜誌評選的美國成長最快的5000家公司中，加州企業占13%。

因此，加州在CEO離職率排名中位居榜首並不令人意外（占全美總數的12%），與其強大的商業影響力相符。

根據Challenger追蹤的數據顯示，加州主要雇主宣布的裁員 計畫占比略高於全國。根據一項基於公司總部或實際裁員地點（如有在裁員新聞稿中提及）追蹤裁員情況的排名，2025年前10個月，以加州為中心的裁員計畫已影響到 15萬8700名員工。這是全美第二大裁員規模，占全美110萬裁員總數的14%。

全美裁員最嚴重的地區是華盛頓特區，裁員人數達30萬3800人。

加州2025年的裁員計畫比去年增加了16%。同期，全美的裁員計畫也增加了4%。