我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

全美執行長離職率升 加州9個月194位居冠

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國公司的執行長離職率近兩年來大幅上升，加州今年已有194位離職，居全美之冠。是什麼原因造成這種趨勢？

聖荷西信使報報導，不穩定的就業市場正在削弱高階主管的職位保障——尤其是在加州。根據職場顧問公司 Challenger, Gray & Christmas的報告，執行長的離職率正在上升。Challenger的報告指出，2025年的頭九個月，全美共有1650位執行長離職。這是過去兩年企業高階主管更迭趨勢的一部分。

2024年同期，離職的執行長人數為1652位。然而，在之前的九年中，同期離職的執行長人數中位數為1004位。這意味著，高階主管這兩年的更迭率增加了64%。

加州是2025年執行長離職人數最多的州，九個月內共有194位執行長離職。接下來依序是德州（132位）、北卡羅萊納州（102位）、佛羅里達州（98位）和賓州（75位）。

值得注意的是，加州是美國最大的經濟體。它擁有1800萬就業人口，超過其他任何州，占全美1.59億就業人口的11%。加州企業占史坦普500指數成分股公司總數的11%。此外，在Inc.雜誌評選的美國成長最快的5000家公司中，加州企業占13%。

因此，加州在CEO離職率排名中位居榜首並不令人意外（占全美總數的12%），與其強大的商業影響力相符。

根據Challenger追蹤的數據顯示，加州主要雇主宣布的裁員計畫占比略高於全國。根據一項基於公司總部或實際裁員地點（如有在裁員新聞稿中提及）追蹤裁員情況的排名，2025年前10個月，以加州為中心的裁員計畫已影響到 15萬8700名員工。這是全美第二大裁員規模，占全美110萬裁員總數的14%。

全美裁員最嚴重的地區是華盛頓特區，裁員人數達30萬3800人。

加州2025年的裁員計畫比去年增加了16%。同期，全美的裁員計畫也增加了4%。

裁員 加州 德州

上一則

退伍軍人成詐騙目標 官方提醒：勿信未經認證協助者

下一則

現代汽車「希望之輪」27年 今年捐2700萬抗兒癌

延伸閱讀

科技股下跌 ADP周報美勞動力放緩 費半跌1% Nvidia挫逾2%

科技股下跌 ADP周報美勞動力放緩 費半跌1% Nvidia挫逾2%
聖荷西西田谷購物中心 迎來浪琴等新商戶進駐

聖荷西西田谷購物中心 迎來浪琴等新商戶進駐
中華文化公園修復募款晚宴 近300人共襄盛舉

中華文化公園修復募款晚宴 近300人共襄盛舉
超級樂透1400萬元大獎 在聖荷西開出

超級樂透1400萬元大獎 在聖荷西開出
超級樂透1400萬元中獎彩券在聖荷西售出

超級樂透1400萬元中獎彩券在聖荷西售出
聯邦停擺 航班大亂 華人最慘恐開車25小時回聖荷西

聯邦停擺 航班大亂 華人最慘恐開車25小時回聖荷西

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣